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≡ Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51697
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
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На традиционный митинг прибыли участники войны Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов, Дилдабек Нурушев. Вместе с акимами Костаная и области они почтили память павших возложением цветов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44517
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
#1
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Вон, пожалуйста, ходят с портретами, никто их не расстреливает и не штрафует..
А то разыграли истерию и провокацию, мол запрещают.,
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11861
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 15:33
#2
Комментарий удален модератором.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
461
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 16:53
#3
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Все таки кремлёвские идеологи молодцы, каждая акция находит отклик в народе, бессмертный полк никакие запреты не в состоянии победить, очень удачные акции
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44517
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 17:37
#4
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Жаль конечно что отморозков, которые сидели на зоне , но убивали мирных жителей в Украине, приравняли в России теперь к ветеранам той войны, где воевал и мой дед.
Это самая позорная страница в Истории по отношению к настоящим ветеранам..
Теперь мой дед, Герой Советского Союза равен какому то Самойлову Славе из Новодвинска, который отрезал своей девушке голову и вернулся с СВО Героем.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
224
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 17:38
#5
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111 покажите мне пожалуйста фото шествия как в предидущие годы до ковида. или ссылку на ресурс скинте. что обыскались?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44517
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 17:40
#6
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Цитата:
ZanoZOV:

Цитата:
111 покажите мне пожалуйста фото шествия как в предидущие годы до ковида. или

Тебе НГ мало?
В предыдущих годах, начиная с того что помню и где есть мое фото, это с 84го примерно, таких шествий не было, чтоб таскали лица на палке вокруг акиматов или мэрий..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44517
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 17:47
#7
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Вот их сколько

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44517
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 18:16
#8
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Этот День Победы

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7800
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 18:22
#9
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Цитата:
ОГПУ:

Её придумал какой-то учитель из Тюмени кажется, а идеологи только испохабили я считаю! Лучше бы так и осталась народной акцией!
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