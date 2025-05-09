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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1613
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 00:34
#6166
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Россия и США на переговорах по урегулированию в Украине обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом дискуссий.

По словам собеседников агентства, обсуждается вариант, при котором американские компании станут посредниками между «Газпромом» и его европейскими клиентами: они будут закупать российский газ и перепродавать его, в том числе в Германию.

Такая схема, утверждают источники, позволит сгладить политическую оппозицию российскому газу в ЕС.

Другой вариант заключается в том, что американские инвесторы купят долю в газопроводе Nord Stream, газопроводах, идущих через Украину, либо в самом «Газпроме».

Помощь Кремлю в возвращении роли на европейском газовом рынке может помочь заключить мирную сделку с Владимиром Путиным, сказали источники Reuters.

В Белом полагают также, что такая схема выгодна США, ведь они смогут контролировать, сколько именно газа Россия качает в ЕС, сказали источники.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44517
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 15:37
#6167
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Почему не было Боярышника


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 17:35
#6168
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Вах, смотрите че у бати в гараже есть. Ретро пластинки. Это вам подростки не флешки китайские всякие. Это маде ин СССР. Классика.


[Исправлено: Vit, 09.05.2025 - 17:41]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16534
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 17:40
#6169
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Все проверено, Но уже на китайском патифон-грамафоне заказаном на алике. Всё работает, поётся,. Пластинки Мелодия не подлежат ржавчины и не портятся веками.. Во раньше древняя цивилизация умела делать вещи..

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