Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.05.25 - 00:34
Россия и США на переговорах по урегулированию в Украине обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом дискуссий.
По словам собеседников агентства, обсуждается вариант, при котором американские компании станут посредниками между «Газпромом» и его европейскими клиентами: они будут закупать российский газ и перепродавать его, в том числе в Германию.
Такая схема, утверждают источники, позволит сгладить политическую оппозицию российскому газу в ЕС.
Другой вариант заключается в том, что американские инвесторы купят долю в газопроводе Nord Stream, газопроводах, идущих через Украину, либо в самом «Газпроме».
Помощь Кремлю в возвращении роли на европейском газовом рынке может помочь заключить мирную сделку с Владимиром Путиным, сказали источники Reuters.
В Белом полагают также, что такая схема выгодна США, ведь они смогут контролировать, сколько именно газа Россия качает в ЕС, сказали источники.