Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 00:34

Россия и США на переговорах по урегулированию в Украине обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу, сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом дискуссий.



По словам собеседников агентства, обсуждается вариант, при котором американские компании станут посредниками между «Газпромом» и его европейскими клиентами: они будут закупать российский газ и перепродавать его, в том числе в Германию.



Такая схема, утверждают источники, позволит сгладить политическую оппозицию российскому газу в ЕС.



Другой вариант заключается в том, что американские инвесторы купят долю в газопроводе Nord Stream, газопроводах, идущих через Украину, либо в самом «Газпроме».



Помощь Кремлю в возвращении роли на европейском газовом рынке может помочь заключить мирную сделку с Владимиром Путиным, сказали источники Reuters.



В Белом полагают также, что такая схема выгодна США, ведь они смогут контролировать, сколько именно газа Россия качает в ЕС, сказали источники.