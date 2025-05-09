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≡ Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51696
Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная часть празднования 9 Мая
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
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На традиционный митинг прибыли участники войны Михаил Подоляков, Касымхан Алдабергенов, Дилдабек Нурушев. Вместе с акимами Костаная и области они почтили память павших возложением цветов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44503
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 15:15
#1
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Вон, пожалуйста, ходят с портретами, никто их не расстреливает и не штрафует..
А то разыграли истерию и провокацию, мол запрещают.,
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11861
Re: Как в парке Победы Костаная проходила самая торжественная...
Отправлено: 09.05.25 - 15:33
#2
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---Господи , хоть бы тут не лезь своими жирными руками от рыбы и грушевого . Ничего у тебя святого нет . Ну а редакция - давайте удаляйте мой коммент .
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