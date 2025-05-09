Отправлено: - 15:33

111:

, там даже два преступника сидят, второй Ахра Авидзба, мародерства, похищение и пыт

Цитата:Командир (пятнашки) от одного слова у нацистов колени трясутся. Боятся потому что умеет воевать. Потому и фейк на него.П. С. Ты как то глазом моргни что ли может ты в заложниках?. Или завербовали сбу?