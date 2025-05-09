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≡ Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51696
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 14:29
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Как сообщает Акорда, на параде Республику Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 09.05.25 - 14:29
#1
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И после парада они все пойдут сразу в Украину убивать нацистов, помогая России и нам русским?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 09.05.25 - 14:40
#2
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Правильно сели?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 09.05.25 - 14:50
#3
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О, с ними сидел и военный преступник, теперь Герой


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16527
Re: Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и...
Отправлено: 09.05.25 - 14:59
#4
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Цитата:
111:
Ты вон лондонский парад победы смотри и гордись)) Че сюда то залез со своими фейками от нацистов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 15:08
#5
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А, там даже два преступника сидят, второй Ахра Авидзба, мародерства, похищение и пытки





[Исправлено: 111, 09.05.2025 - 16:09]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 15:10
#6
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Вот так сели

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 15:23
#7
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Гости Путина, внесудебные массовые казни, пытки, наркоторговля, убийства оппозиционеров, коррупция и тд

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16527
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 15:33
#8
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Цитата:
111:
, там даже два преступника сидят, второй Ахра Авидзба, мародерства, похищение и пыт

Командир (пятнашки) от одного слова у нацистов колени трясутся. Боятся потому что умеет воевать. Потому и фейк на него.
П. С. Ты как то глазом моргни что ли может ты в заложниках?. Или завербовали сбу?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16527
Парад Победы в Москве: Токаев прибыл в Кремль и поприветствовал казахстанских военнослужащих
Отправлено: 09.05.25 - 15:34
#9
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Цитата:
111:
Гости Путина, внесудебные массовые казни, пытки, наркоторговля, убийства оппозиционеров, коррупция и тд

В гостях президент Казахстана. Китая....
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