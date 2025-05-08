Отправлено: - 12:13

Однако по этому пункту обвинения предъявлены не были. Акимат костанайской области также отметил, что Алмас Абильдин принес устные извинения в адрес сотрудника охраны.



"Также Абдильдин А.М. принес устные извинения офицеру службы безопасности стадиона Аяганову А.Т.", - дополнили в ведомстве.





Цитата:А причем тут эти два тела если оскорбил он фаната котрый его заснял на моменте использования служебного положения чтобы пройти в ложу Стадиона?Совсем эта дисциплинарная комиссия всех за дураков держитБесполезный орган котрый отмазывает госслужащихНу посидит он пол года в глав спецах потом в руководители перейдет тихо и незаметно