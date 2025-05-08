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≡ Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны последствия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51696
Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны последствия
Отправлено: 08.05.25 - 23:29
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Руководитель одного из отделов в управлении физкультуры и спорта Алмас Абильдин устроил на стадионе скандальную ситуацию: спорил с охранником стадиона, а после перешел на оскорбления в сторону его и снимающего его человека. В акимате рассказали, чем обернулся для чиновника его нецензурный спич.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
847
Re: Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны...
Отправлено: 08.05.25 - 23:29
#1
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Дисциплинарные комиссии не дисциплинируют чиновников, а играют роль товарищеского суда как было при Советах! С целью сокращения бюджетной нагрузки, пожалуй пора уже передать функции дисциплинарных комиссий в суды, поскольку в стране действует судебный надзор!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7555
Re: Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны...
Отправлено: 09.05.25 - 06:48
#2
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Мне показалось эти дисциплинарные комиссия собираются на общественных началах из чиновников и активистов, однако на деле вон как оказывается,они существуют за зарплату,тогда конечно пусть суды разбираются
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18103
Re: Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны...
Отправлено: 09.05.25 - 12:13
#3
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Цитата:
Однако по этому пункту обвинения предъявлены не были. Акимат костанайской области также отметил, что Алмас Абильдин принес устные извинения в адрес сотрудника охраны.

"Также Абдильдин А.М. принес устные извинения офицеру службы безопасности стадиона Аяганову А.Т.", - дополнили в ведомстве.




А причем тут эти два тела если оскорбил он фаната котрый его заснял на моменте использования служебного положения чтобы пройти в ложу Стадиона?
Совсем эта дисциплинарная комиссия всех за дураков держит
Бесполезный орган котрый отмазывает госслужащих
Ну посидит он пол года в глав спецах потом в руководители перейдет тихо и незаметно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Re: Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны...
Отправлено: 09.05.25 - 14:35
#4
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В общем правильно обругал, кто он и кто этот охранник?
Я когда то на матах милицию обматерил, когда они пинали мое авто пред приездом Назарбаева, правда на следующее утро было разбито там боковое стекло.
Мы все материм бомжей, выгоняя из с подъездов, которые они обоссали..
Везде есть своя иерархия..
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