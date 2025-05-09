Re: У моряков Иона - невезучий моряк, и из-за него корабль и...

Отправлено: - 14:07

Вроде самый пик весеннего обострения уже закончился но видно ещё не все высказались))



Пожары, потопы и взрыв в оружейном магазине по логике автора всё дело рук акимата)) а как же бес кунак? И великий снегопад 7 апреля? А коронавирус случайно не в отделе культуры акимата придумали?)