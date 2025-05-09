НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ У моряков Иона - невезучий моряк, и из-за него корабль и горит и тонет.
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51696
У моряков Иона - невезучий моряк, и из-за него корабль и горит и тонет.
Отправлено: 09.05.25 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто же назначил нам этого бедового? Был такой аким - Архимед Бегежаныч, пилил бюджет, отправлял наверх, ой делился... Строил построенные заводы, распахивал распаханную целину, одним словом - герой. Качал деньги с республиканского бюджета, и осваивал, в прямом смысле этого слова.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18103
Re: У моряков Иона - невезучий моряк, и из-за него корабль и...
Отправлено: 09.05.25 - 14:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде самый пик весеннего обострения уже закончился но видно ещё не все высказались))

Пожары, потопы и взрыв в оружейном магазине по логике автора всё дело рук акимата)) а как же бес кунак? И великий снегопад 7 апреля? А коронавирус случайно не в отделе культуры акимата придумали?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44502
Re: У моряков Иона - невезучий моряк, и из-за него корабль и...
Отправлено: 09.05.25 - 14:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ильяс жив?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 94
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS