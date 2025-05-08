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≡ Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51693
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 17:12
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Суд признает: да, 2 апреля 2025 года транспортная прокуратура вновь выявила ряд недостатков, влияющих на безопасность. Но доказательств того, что эти недостатки были на момент вынесения приказа в феврале 2025 года, суду не представлено.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1399
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 09.05.25 - 05:19
#15
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Со стороны истца суд требует доказательств, а со стороны ответчика достаточно письма, что дорога когда то соответствовала? Да уж... Хотя я другого и не ожидал. Николай прав, судебная система у нас удивительная, это если мягко сказать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7797
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 09.05.25 - 06:53
#16
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Цитата:
111:
то альтернатива есть через Садовое, Садчиковеу, Константиновку.

Это платная дорога должна быть альтернативой, а не наоборот!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7555
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 09.05.25 - 06:56
#17
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Про неадекватных судей вы спросите меня, ситуация такая, в протоколе указали продукт который снят из производства пять лет назад (пиво дербес классич), я беру справку из фирмы поставщика, прикладываю фото из видео что у подростка в руках эрзман нулевка, прихожу к судье надеясь на железобетонные аргументы,а он мне: почему я должен верить тебе,а не госслужащему и отказал
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