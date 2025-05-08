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≡ Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны последствия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51693
Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны последствия
Отправлено: 08.05.25 - 23:29
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Руководитель одного из отделов в управлении физкультуры и спорта Алмас Абильдин устроил на стадионе скандальную ситуацию: спорил с охранником стадиона, а после перешел на оскорбления в сторону его и снимающего его человека. В акимате рассказали, чем обернулся для чиновника его нецензурный спич.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
847
Re: Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны...
Отправлено: 08.05.25 - 23:29
#1
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Дисциплинарные комиссии не дисциплинируют чиновников, а играют роль товарищеского суда как было при Советах! С целью сокращения бюджетной нагрузки, пожалуй пора уже передать функции дисциплинарных комиссий в суды, поскольку в стране действует судебный надзор!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7555
Re: Чиновник устроил скандал с оскорблениями: известны...
Отправлено: 09.05.25 - 06:48
#2
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Мне показалось эти дисциплинарные комиссия собираются на общественных началах из чиновников и активистов, однако на деле вон как оказывается,они существуют за зарплату,тогда конечно пусть суды разбираются
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