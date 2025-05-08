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Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
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