Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения

Отправлено: - 06:56

Про неадекватных судей вы спросите меня, ситуация такая, в протоколе указали продукт который снят из производства пять лет назад (пиво дербес классич), я беру справку из фирмы поставщика, прикладываю фото из видео что у подростка в руках эрзман нулевка, прихожу к судье надеясь на железобетонные аргументы,а он мне: почему я должен верить тебе,а не госслужащему и отказал