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Руководитель одного из отделов в управлении физкультуры и спорта Алмас Абильдин устроил на стадионе скандальную ситуацию: спорил с охранником стадиона, а после перешел на оскорбления в сторону его и снимающего его человека. В акимате рассказали, чем обернулся для чиновника его нецензурный спич.