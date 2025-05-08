Re: Голубя спасли из вентиляционной шахты сотрудники ДЧС...

Отправлено: - 20:00

Это не голубя спасли,а жильцов спасли,когда эти бестолковые птицы попадают в отдушины,то в последствие мало того что забиватеся отдушина ,так ещё и в результате разложения из отдушины вылазиют червячки и личинки с ссоответсвующим запахом.