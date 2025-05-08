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≡ Голубя спасли из вентиляционной шахты сотрудники ДЧС Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51693
Голубя спасли из вентиляционной шахты сотрудники ДЧС Костаная
Отправлено: 08.05.25 - 17:27
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О спасении голубя, застрявшего в шахте многоэтажного жилого дома рассказала пресс-служба ведомства. К спасателям на пульт 112 обратилась жительница многоэтажки, которую беспокоил шум за кухонной стеной, похожий на шелест птичьих крыльев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8046
Re: Голубя спасли из вентиляционной шахты сотрудники ДЧС...
Отправлено: 08.05.25 - 17:27
#1
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Странца в "НГ" наверное ДОРОГАЯ, имею ввиду её СЕБЕСТОИМОСТЬ выпуска- упоминание о голубе этого стоит???
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1278
Голубя спасли из вентиляционной шахты сотрудники ДЧС Костаная
Отправлено: 08.05.25 - 17:31
#2
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Цитата:
ACROS:

Наша служба - и опасна, и трудна...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10309
Re: Голубя спасли из вентиляционной шахты сотрудники ДЧС...
Отправлено: 08.05.25 - 20:00
#3
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Это не голубя спасли,а жильцов спасли,когда эти бестолковые птицы попадают в отдушины,то в последствие мало того что забиватеся отдушина ,так ещё и в результате разложения из отдушины вылазиют червячки и личинки с ссоответсвующим запахом.
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