Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51692
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 17:12
Суд признает: да, 2 апреля 2025 года транспортная прокуратура вновь выявила ряд недостатков, влияющих на безопасность. Но доказательств того, что эти недостатки были на момент вынесения приказа в феврале 2025 года, суду не представлено.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1278
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 17:12
Цитата:
Проводились экспертизы, подтверждающие соответствие законодательству? Получается что просто поверили на слово
Цитата:
Привлечь к ответственности за распространение заведомо ложной информации. Или те, кто ездят по данной дороге попросту слепы, как кроты, и не видят реконструированный автобан?
Возмущение же поднимается не из-за факта введения платности, а несоответствие законным требованиям для ее введения.
Где комментарии от управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог? Прокуратуру тоже не поймешь в этой ситуации. Компетентны ли представители прокуратуры, учитывая то что сначала поддержали и Выявили нарушения , но после - не поддержали их наличие. Тут все вилами по воде. Кругом сплошная некомпетентность
платность внедряется на участках, где проведена реконструкция с уширением проезжей части, либо после проведения дорожно-ремонтных работ, что обеспечивает безопасность и комфортное условие проезда.
Проводились экспертизы, подтверждающие соответствие законодательству? Получается что просто поверили на слово
Цитата:
согласно ответу Костанайского областного филиала ТОО "КАЖсервис", все замечания были устранены.
Привлечь к ответственности за распространение заведомо ложной информации. Или те, кто ездят по данной дороге попросту слепы, как кроты, и не видят реконструированный автобан?
Возмущение же поднимается не из-за факта введения платности, а несоответствие законным требованиям для ее введения.
Где комментарии от управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог? Прокуратуру тоже не поймешь в этой ситуации. Компетентны ли представители прокуратуры, учитывая то что сначала поддержали и Выявили нарушения , но после - не поддержали их наличие. Тут все вилами по воде. Кругом сплошная некомпетентность
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8045
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 17:22
Цитата:
Никогда ещё в истории Казахстана, хоть в старом хоть в жана Казахстане - иск ПРОТИВ государства не выигрывал в суде, НИКОГДА.
Тем более какой то правозащитный центр из провинциального областного городка, без столичных подвязок и связей.
vofkakst:
Кругом сплошная некомпетентность
Кругом сплошная некомпетентность
Никогда ещё в истории Казахстана, хоть в старом хоть в жана Казахстане - иск ПРОТИВ государства не выигрывал в суде, НИКОГДА.
Тем более какой то правозащитный центр из провинциального областного городка, без столичных подвязок и связей.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1278
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 17:28
Цитата:
"Демократия", говорили они, "Власть народа", говорили они...
Вот и суть этих бюджетных программ. Поток денег в бюджет. Неважно, какой ценой. Разбивай свою машину, но еще и заплати за это. Если решили платной сделать - естественно сделают.
ACROS:
иск ПРОТИВ государства не выигрывал в суде,
иск ПРОТИВ государства не выигрывал в суде,
"Демократия", говорили они, "Власть народа", говорили они...
Вот и суть этих бюджетных программ. Поток денег в бюджет. Неважно, какой ценой. Разбивай свою машину, но еще и заплати за это. Если решили платной сделать - естественно сделают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2030
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 18:32
То есть, если на момент введения платности дорога была в нормальном состоянии, а через два месяца эта нормальность куда-то исчезла и условия безопасности не соблюдаются, то хотя бы приостановить взимание платы никак?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4272
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 19:15
Ну не хотят отменить плату за разбитую дорогу, завалить суды заявлениями требованиями оплаты за ремонт автомобиля, после проезда по этой самой платной дороге. Ни кто и не заметит, как они или быстро переобуются, сделав дорогу снова бесплатной, или быстренько приведут её в соответствующее состояние - платной дороги.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 727
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 19:17
суд оказался не на высоте. Не на стороне народа, а на стороне правящей власти
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 167
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 19:23
В стране ничего не меняется. Вернее, меняется, но совершенно не в ту сторону. Я вот периодически специально такие иски инициирую, называя их лабораторным экспериментом на предмет изучения степени независимости и адекватности казахстанских судов. Вынужден в очередной раз констатировать: у нас, господа, всё очень и очень с этим плохо. Такое ощущение, что суды у нас не то что бы даже "мало независимые", так они ещё и порой совершенно неадекватные ведь.
[Исправлено: EvilWizard, 08.05.2025 - 19:24]
[Исправлено: EvilWizard, 08.05.2025 - 19:24]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1567
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 19:27
Цитата:
Суд должен быть на стороне закона а не народа или власти.
Поэтому господину Гиньятову возможно стоит попробовать изменить текст иска на что-то типа " ...сейчас дорога не соответствует требованиям и т.д. и т.п. поэтому должна быть выведена из платных до устранения всех изъянов".
рихард:
суд оказался не на высоте. Не на стороне народа, а на стороне правящей власти
суд оказался не на высоте. Не на стороне народа, а на стороне правящей власти
Суд должен быть на стороне закона а не народа или власти.
Поэтому господину Гиньятову возможно стоит попробовать изменить текст иска на что-то типа " ...сейчас дорога не соответствует требованиям и т.д. и т.п. поэтому должна быть выведена из платных до устранения всех изъянов".
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 99
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать