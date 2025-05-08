Отправлено: - 17:12

платность внедряется на участках, где проведена реконструкция с уширением проезжей части, либо после проведения дорожно-ремонтных работ, что обеспечивает безопасность и комфортное условие проезда.

согласно ответу Костанайского областного филиала ТОО "КАЖсервис", все замечания были устранены.

Цитата:Проводились экспертизы, подтверждающие соответствие законодательству? Получается что просто поверили на словоЦитата:Привлечь к ответственности за распространение заведомо ложной информации. Или те, кто ездят по данной дороге попросту слепы, как кроты, и не видят реконструированный автобан?Возмущение же поднимается не из-за факта введения платности, а несоответствие законным требованиям для ее введения.Где комментарии от управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог? Прокуратуру тоже не поймешь в этой ситуации. Компетентны ли представители прокуратуры, учитывая то что сначала поддержали и Выявили нарушения , но после - не поддержали их наличие. Тут все вилами по воде. Кругом сплошная некомпетентность