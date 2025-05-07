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≡ Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51692
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
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Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44492
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 18:28
#60
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Цитата:
Kairat stayer:
Гвардейскую ленту» стали также называть «Георгиевской», что неверно как с исторической, так и с геральдической точек зрения.

Да, набедокурили или просто коммунисты тогда курили..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6956
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 18:58
#61
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Цитата:
111:
Да, набедокурили или просто коммунисты тогда курили..


В СССР официальная идеология страны была антиколониальной, не носила никаких черт, признаков колониальной империи, а колониальная сущность Российской Империи подвергалась критике.

Ввели то Гвардейскую ленту в период Отечественной войны (Второй мировой), зачем сейчас подменять понятия и говорить Георгиевская лента, которая вообще никакого отношения к Советам не имеет, у которых идеи и ценности были другие. Ностальгия по имперским временам? В СССР осуществлялась борьба с империализмом, в настоящее время как будто роли перевернули.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7795
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 18:59
#62
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Михаил:
Умникам[/quo
Кто и что не разрешает носить? Только сегодня промелькнула в репортаже о помощи соседям на фото! Носите,хоть заноситесь! Или Вам хочется, как в случае с голубой лентой, тоже не приемлю, но тоже пожалуйста, чтобы в школах раздавали ,заставляли, благообразной толпой все шли с георгиевскими , а не с голубыми ленточками? Озвучьте суть Ваших претензий! Не понимаю Вашей злости! Мне вот лично не нужна никакая ленточка и даже парад не нужен! Есть данность, мой дед, мои дяди и моя мама в конце концов. Я их помню, они не забыты и все в моей памяти. У деда и мамы мазары стоят, у дядей памятник на кладбище в ауле, они без вести пропали. Что не так?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1567
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 19:17
#63
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Цитата:
saba:
Что не так?

Да все так! Просто не "скачете" (пользуясь любимым словом нашего заморского друга) вместе с ними "рвения и преданности" не демонстрируете.
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