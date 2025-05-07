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Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
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