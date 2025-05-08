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≡ Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51692
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 17:12
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Суд признает: да, 2 апреля 2025 года транспортная прокуратура вновь выявила ряд недостатков, влияющих на безопасность. Но доказательств того, что эти недостатки были на момент вынесения приказа в феврале 2025 года, суду не представлено.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1278
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 17:12
#1
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Цитата:
платность внедряется на участках, где проведена реконструкция с уширением проезжей части, либо после проведения дорожно-ремонтных работ, что обеспечивает безопасность и комфортное условие проезда.

Проводились экспертизы, подтверждающие соответствие законодательству? Получается что просто поверили на слово
Цитата:
согласно ответу Костанайского областного филиала ТОО "КАЖсервис", все замечания были устранены.


Привлечь к ответственности за распространение заведомо ложной информации. Или те, кто ездят по данной дороге попросту слепы, как кроты, и не видят реконструированный автобан?
Возмущение же поднимается не из-за факта введения платности, а несоответствие законным требованиям для ее введения.
Где комментарии от управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог? Прокуратуру тоже не поймешь в этой ситуации. Компетентны ли представители прокуратуры, учитывая то что сначала поддержали и Выявили нарушения , но после - не поддержали их наличие. Тут все вилами по воде. Кругом сплошная некомпетентность
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8045
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 17:22
#2
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Цитата:
vofkakst:
Кругом сплошная некомпетентность



Никогда ещё в истории Казахстана, хоть в старом хоть в жана Казахстане - иск ПРОТИВ государства не выигрывал в суде, НИКОГДА.

Тем более какой то правозащитный центр из провинциального областного городка, без столичных подвязок и связей.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1278
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 17:28
#3
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Цитата:
ACROS:
иск ПРОТИВ государства не выигрывал в суде,

"Демократия", говорили они, "Власть народа", говорили они...

Вот и суть этих бюджетных программ. Поток денег в бюджет. Неважно, какой ценой. Разбивай свою машину, но еще и заплати за это. Если решили платной сделать - естественно сделают.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2030
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 18:32
#4
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То есть, если на момент введения платности дорога была в нормальном состоянии, а через два месяца эта нормальность куда-то исчезла и условия безопасности не соблюдаются, то хотя бы приостановить взимание платы никак?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4272
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 19:15
#5
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Ну не хотят отменить плату за разбитую дорогу, завалить суды заявлениями требованиями оплаты за ремонт автомобиля, после проезда по этой самой платной дороге. Ни кто и не заметит, как они или быстро переобуются, сделав дорогу снова бесплатной, или быстренько приведут её в соответствующее состояние - платной дороги. ;-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
727
Re: Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на...
Отправлено: 08.05.25 - 19:17
#6
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суд оказался не на высоте. Не на стороне народа, а на стороне правящей власти
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EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
167
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 19:23
#7
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В стране ничего не меняется. Вернее, меняется, но совершенно не в ту сторону. Я вот периодически специально такие иски инициирую, называя их лабораторным экспериментом на предмет изучения степени независимости и адекватности казахстанских судов. Вынужден в очередной раз констатировать: у нас, господа, всё очень и очень с этим плохо. Такое ощущение, что суды у нас не то что бы даже "мало независимые", так они ещё и порой совершенно неадекватные ведь.

[Исправлено: EvilWizard, 08.05.2025 - 19:24]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1567
Суд отказал в иске об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" в Костанайской области. Подробности решения
Отправлено: 08.05.25 - 19:27
#8
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Цитата:
рихард:
суд оказался не на высоте. Не на стороне народа, а на стороне правящей власти

Суд должен быть на стороне закона а не народа или власти.
Поэтому господину Гиньятову возможно стоит попробовать изменить текст иска на что-то типа " ...сейчас дорога не соответствует требованиям и т.д. и т.п. поэтому должна быть выведена из платных до устранения всех изъянов".
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