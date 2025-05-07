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"Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" прошли прения
"Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" прошли прения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51690
"Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" прошли прения
Отправлено: 07.05.25 - 18:43
Отменить приказ и взимание платы за проезд просили представители ОО "Правозащитный центр" и транспортной прокуратуры. Отказать в иске - представители министерств транспорта и юстиции, АО "НК "КазАвтоЖол" и акимата Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 845
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 18:43
Суд, понимает, что без денег дорогу не построить, поэтому скорее всего в иске будет отказано! Нет денег проходи мимо или проезжай мимо, а если уж поехал, то будь добр заплати!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7790
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 20:29
Я лично ничего не понимаю! Дорожная инфраструктура должна находиться в ведении государства, с какого перепуга расходы на их ремонт должны нести граждане? Давайте тогда расходы на армию и госслужбы тоже переложим на плечи населения! Мы уже за счёт налогов оплачиваем государственные расходы! Платными могут быть лишь новые дороги, построенные как альтернатива существующим и должны они быть лишь высшей категории! Таким решением о платности дорог правительство расписывается в своем несоответствии с занимаемой должностью и должно уйти в отставку!!!
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 21:21
Цитата://Мы их откуда возьмем?//
Поменьше ВОРУЙТЕ !!!
Цитата:///Потому что после зимы неизбежно появляются дефекты///
Макс и Эльпочино: - на ваших дорогах тоже после зимы появляются дефекты ??
Поменьше ВОРУЙТЕ !!!
Цитата:///Потому что после зимы неизбежно появляются дефекты///
Макс и Эльпочино: - на ваших дорогах тоже после зимы появляются дефекты ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18100
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 21:28
В почему вообще дорога должна быть платной? Я ещё пойму для транзитных большегрузов кто нам трассы убивает проезжая в Китай и Узбекистан вводите оплату а мы местные тут причем?
Мне до родни съездить-заплати
По работе-заплати
Что-то привезти из района-заплати
Да идите вы... вашей дороге в трещину
Никуда по работе ни ездить, ни заказывать ничего не буду
Всё по телефону решать
Сразу же посыпеться часть бизнеса по доставке, транспортировке итд
Индрайвер уже цены загнул и никто на нем уже не ездит
Дальше больше
Скоро госслужащие на совещания перестанут ездить в областные центры потомучто дороговато получается и так во всем
Мне до родни съездить-заплати
По работе-заплати
Что-то привезти из района-заплати
Да идите вы... вашей дороге в трещину
Никуда по работе ни ездить, ни заказывать ничего не буду
Всё по телефону решать
Сразу же посыпеться часть бизнеса по доставке, транспортировке итд
Индрайвер уже цены загнул и никто на нем уже не ездит
Дальше больше
Скоро госслужащие на совещания перестанут ездить в областные центры потомучто дороговато получается и так во всем
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44489
"Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" прошли прения
Отправлено: 07.05.25 - 21:33
Цитата:
Цитата:
Если госы начнут бабки экономить, то значит население уже вымерло от голода..
abaika95:
Цитата:
Скоро госслужащие на совещания перестанут ездить в областные центры потомучто дороговато получается и так во всем
Если госы начнут бабки экономить, то значит население уже вымерло от голода..
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1274
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 21:54
Цитата:
Вроде бы как налог транспортный платят. Вроде как для этого.страна абсурда
saba:
с какого перепуга расходы на их ремонт должны нести граждане?
с какого перепуга расходы на их ремонт должны нести граждане?
Вроде бы как налог транспортный платят. Вроде как для этого.страна абсурда
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1957
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 22:58
......возмущатся не стои, я уже говорил и буду говорить все мы хотели жить как на западе,нам представляют эту возможность за всё надо платить,правда там всё по другому находят деньги строят вводят платят ноу нас иначе.....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1957
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 07.05.25 - 23:38
Цитата:
........гостранспорт вместе со служащими или на оборот имеют неоплачиваемый проезд....скорые,пожарка,полисия и прочие гостранспорт...
abaika95:
Дальше больше Скоро госслужащие на совещания перестанут ездить в областные центры потомучто дороговато получается и так во всем
Дальше больше Скоро госслужащие на совещания перестанут ездить в областные центры потомучто дороговато получается и так во всем
........гостранспорт вместе со служащими или на оборот имеют неоплачиваемый проезд....скорые,пожарка,полисия и прочие гостранспорт...
"Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" прошли прения
Отправлено: 08.05.25 - 06:52
Цитата:
Наверное расходы на оплату за проезд по платке для гос.служащих включат в бюджетные расхды: - кто захочет платит из СВОЕГО кармана- водитель скажет нафиг мне это нужно, гос.служащий тоже может упереться.
abaika95:
госслужащие на совещания перестанут ездить
госслужащие на совещания перестанут ездить
Наверное расходы на оплату за проезд по платке для гос.служащих включат в бюджетные расхды: - кто захочет платит из СВОЕГО кармана- водитель скажет нафиг мне это нужно, гос.служащий тоже может упереться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7553
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 08.05.25 - 09:36
мы также ожидаем, что трасса на Денисовку будет дотационной
Очень любопытно узнать поподробнее какие расходы входят для списания этих миллиардов,подозреваю будет как у наших заграничных нефтянников,они включают в расходы все банкеты, подарки и премиальные,даже перелет и командировочные своих сотрудников,при этом у наших чиновников нет смелости пересмотреть договора заключенные еще на заре независимости на больших откатах для тогдашнего руководства страны
Очень любопытно узнать поподробнее какие расходы входят для списания этих миллиардов,подозреваю будет как у наших заграничных нефтянников,они включают в расходы все банкеты, подарки и премиальные,даже перелет и командировочные своих сотрудников,при этом у наших чиновников нет смелости пересмотреть договора заключенные еще на заре независимости на больших откатах для тогдашнего руководства страны
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1274
Re: "Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы...
Отправлено: 08.05.25 - 10:50
Всегда было интересно - почему в стране все делается через наш карман? Енпф теряет наши деньги, фонд осмс тратит наши деньги, натыренные бабки хотят восстановить за наши деньги.
Неужели ни один ответственный человек , ни один министр перед утверждением писульки снизу не ознакамливается с тем , что приносят на подпись? Дорога на кайрак - убитая. Обследовать не нужно - тупо делаем платной. Дорога от кст до рудного (подъезд к кст) - как после бомбежки. Но все равно - плати. Когда президент разгонит эту шайку "инициаторов-реформаторов" и назначит действительно таких людей, которые будут отвечать за вверенные объекты и возложенные обязанности?
Неужели ни один ответственный человек , ни один министр перед утверждением писульки снизу не ознакамливается с тем , что приносят на подпись? Дорога на кайрак - убитая. Обследовать не нужно - тупо делаем платной. Дорога от кст до рудного (подъезд к кст) - как после бомбежки. Но все равно - плати. Когда президент разгонит эту шайку "инициаторов-реформаторов" и назначит действительно таких людей, которые будут отвечать за вверенные объекты и возложенные обязанности?
"Смешно платить за ямы" - По делу об отмене платы за проезд по дороге на "Кайрак" прошли прения
Отправлено: 08.05.25 - 15:51
Цитата:
А, где ему их взять: - он всю жизнь проработал в ГУМАНИТАРНОЙ сфере и у него НЕТ знакомых хозяйственников, акимов, производственников которые ГОРОЙ пошли бы за него, то есть - КОМАНДА президента.
МИД-ских работников не поставишь же руководит сельским хозяйством, промышленностью, нефтянкой и прочим РЕАЛЬНЫМ сектором экономики.
А в этих секторах экономики руководят до сих пор люди из СТАРОГО Казахстана.
И у них свои правила и свои законы - и чужих они туда не пустят.
ШЕСТЬ лет прошло после избрания Токаева президентом- мало что ИЗМЕНИЛОСЬ; ЧЕТЫРЕ года осталось- и вряд ли что ИЗМЕНИТЬСЯ.
vofkakst:
Когда президент разгонит эту шайку "инициаторов-реформаторов" и назначит действительно таких людей,
Когда президент разгонит эту шайку "инициаторов-реформаторов" и назначит действительно таких людей,
А, где ему их взять: - он всю жизнь проработал в ГУМАНИТАРНОЙ сфере и у него НЕТ знакомых хозяйственников, акимов, производственников которые ГОРОЙ пошли бы за него, то есть - КОМАНДА президента.
МИД-ских работников не поставишь же руководит сельским хозяйством, промышленностью, нефтянкой и прочим РЕАЛЬНЫМ сектором экономики.
А в этих секторах экономики руководят до сих пор люди из СТАРОГО Казахстана.
И у них свои правила и свои законы - и чужих они туда не пустят.
ШЕСТЬ лет прошло после избрания Токаева президентом- мало что ИЗМЕНИЛОСЬ; ЧЕТЫРЕ года осталось- и вряд ли что ИЗМЕНИТЬСЯ.
-
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