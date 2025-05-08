НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новая купюра номиналом 1000 тенге выходит в обращение в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51690
Новая купюра номиналом 1000 тенге выходит в обращение в Казахстане
Отправлено: 08.05.25 - 15:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальный банк Казахстана с 9 мая 2025 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 миллионов экземпляров.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1274
Re: Новая купюра номиналом 1000 тенге выходит в обращение в...
Отправлено: 08.05.25 - 15:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши деньги все меньше и меньше похожи на деньги. Осталось посередине разместить мужика из монополии...
Фантики цветастые)
Профайл
s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
52
Re: Новая купюра номиналом 1000 тенге выходит в обращение в...
Отправлено: 08.05.25 - 15:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл, когда в последний раз наличные держал в руках. Если бы не тираж, можно было бы сказать, что это про нумизматику.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS