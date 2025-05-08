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Новая купюра номиналом 1000 тенге выходит в обращение в Казахстане
Новая купюра номиналом 1000 тенге выходит в обращение в Казахстане
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