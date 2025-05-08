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≡ Депозиты физлиц собираются ограничить в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51690
Депозиты физлиц собираются ограничить в Казахстане
Отправлено: 08.05.25 - 12:56
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Планируется ввести ограничения на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц - не более 10 миллионов тенге. Ограничение будет касаться банков с базовой лицензией, минимальный размер капитала у которых составляет 10 миллиардов тенге.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1274
Re: Депозиты физлиц собираются ограничить в Казахстане
Отправлено: 08.05.25 - 12:56
#1
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Цитата:
В отношении юридических лиц ограничения устанавливаться не будут

Хотя там и суммы побольше вертятся. Очередной приступ псевдозаботы.
Очередные рамки. Очередные ворота, выставленные в чистом поле. Опять *физлиц* притесняют и ограничивают.
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
280
Re: Депозиты физлиц собираются ограничить в Казахстане
Отправлено: 08.05.25 - 14:48
#2
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А штраф будет, если больше захочу положить?
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