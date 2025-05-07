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vofkakst:

И после этого поворачивается язык говорить про память, про уважение и преемственность поколений. Если память о павших борцах для властей города не стоит ничего - о чем тут можно говорить?

Цитата:А причем тут власти города и борцы павшие за дело революции?))Улица павших борцов названа в честь павших революционеров и бойцов красной гвардии во время гражданскойХоть чучуть разбираться то надоА всё туда же заумно поучать лезет