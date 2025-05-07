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≡ Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51690
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
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Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1274
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 08.05.25 - 12:12
#45
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1. Придумали свою георгиевскую ленту
2. За какие-то жалкие бумажки от нацбанка продали улицу Павших Борцов в угоду богатой родне не особо известного академика.
3. Перенесли день защитника отечества.


И после этого поворачивается язык говорить про память, про уважение и преемственность поколений. Если память о павших борцах для властей города не стоит ничего - о чем тут можно говорить?
Мы не чтим историю, мы ее переписываем, переобуваясь в воздухе.
Медали раздаём за: 10-15-20-25 лет независимости, за организацию в экспо и прочую лабуду, при этом перечёркивая те достижения, которые достигались кровью, пОтом, болью и страданиями.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18100
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 13:54
#46
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Цитата:
vofkakst:
И после этого поворачивается язык говорить про память, про уважение и преемственность поколений. Если память о павших борцах для властей города не стоит ничего - о чем тут можно говорить?

А причем тут власти города и борцы павшие за дело революции?))
Улица павших борцов названа в честь павших революционеров и бойцов красной гвардии во время гражданской
Хоть чучуть разбираться то надо
А всё туда же заумно поучать лезет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18100
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 13:56
#47
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Цитата:
vofkakst:
Придумали свою георгиевскую ленту

Просто ленту в цвет флага ввели
До 2000ых ветераны ходили с красными бантами но потом путину не понравилось и он дал команду заменить символ на что-то нейтральное
Нам в Казахстане пофиг Цитата:
vofkakst:
Перенесли день защитника отечества.

Куда перенесли?))
Как был 7 мая так и остался
23 февраля это день красной армии когда под Петроградом Дыбенко со своей ватагой неудачно контратаковали
Причем тут день красной армии и наша армия? И уж темболее армия Российская?Цитата:
vofkakst:
Медали раздаём за: 10-15-20-25 лет независимости, за организацию в экспо и прочую лабуду, при этом перечёркивая те достижения, которые достигались кровью, пОтом, болью и страданиями.

Вон монету 80лет победы выпустили
Повесь ее на ниточку и носи
Чем не память?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1274
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 14:39
#48
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Цитата:
abaika95:
туда же заумно поучать лезет

Ни в жисть. Тут учителей итак хватает.
Не нужно маньячить в буквоедстве - я к тому, что память обесценена. Точнее наоборот, нацепить ценник можно.
Все продается и покупается. Медаль стала просто побрякушкой к знаковой дате. Героев забываем. В принудительном порядке.
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