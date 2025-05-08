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≡ «Без соседей жить нельзя» - Рудничане провели акцию помощи труженикам тыла
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51690
«Без соседей жить нельзя» - Рудничане провели акцию помощи труженикам тыла
Отправлено: 08.05.25 - 12:59
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В конце мая по календарю - Международный день соседей. Это может стать хорошей традицией - отмечать праздник, направленный на объединение и дружбу людей, живущих рядом и заботящихся о своем доме, дворе, родной улице, городе, друг о друге.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1274
Re: «Без соседей жить нельзя» - Рудничане провели акцию помощи...
Отправлено: 08.05.25 - 12:59
#1
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Цитата:
Без лишних слов и пафоса

Всего лишь: отписавшись в СМИ, с фотоотчетами с нескольких ракурсов и поименным перечислением всех "неравнодушных")))
Все равно - хорошее дело делаете!
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