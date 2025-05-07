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Дантист:

Отсюда вытеснение георгиевской ленты, замена красных знамен, отмена бессмертного полка, перенесение даты парада с 9-го мая на 7, т.е. другими словами имитация празднования. Жаль только, что у части общества есть поддержка всему этому. Т.е. страна идет проторенным путем перевоспитания граждан, дистанциирования от общего прошлого, от общей Победы, думаю полшага осталось до сноса памятников и обелисков героям войны, иначе говоря путем Украины,

Цитата:Начнем с того что это Россия сделала так что 9 мая стал токсично восприниматьсяКогда сепары Донбасса в 2014 начали бегать с ленточками и красными флагами а российская пропаганда взяла это на вооружение любой выход у нас с этими ленточками и флагами уже воспримется не так как до 2014И бессмертный полк стал местом сбора ветеранов всяких колониальных воин когда в России с портретами погибших в Чечне и сво выходили у нас стали тоже это воспринимать как акт агитации о чем тут и пишет этот военный аналитик.Любое действие создаёт равное по силе противодействиеНефиг было с соседями воевать чтобы потом остальные соседи не воспринимали общую историю как историю негативную