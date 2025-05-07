Ага, аж надулся от важности, премьер Канады для вежливости:"Ой , даже мне интересно стало". У Трампа сейчас постоянно важные заявления, "я закончу войну за день, я поговорю с Владимиром и он закончит воевать, я то , я се , а может и уйду с этих переговоров"! Очень важная персона!
Почитал, улыбнулся... Умиляет, как сторонники украинского нацизмя торопятся делать глЫбокомысленные выоды и выдавать желаемое за действительное. Желающие приехать на парад в Москву заболели не потому, что заболели, а потому, что испугались... Путин объявил перемирие не потому, что это - жест доброй воли, ибо эта Победа - общая для всех, в том числе и для подавляющего большинства жителей территории, называемой "Украина", а потому, что испугался... Кого? Чего? Бандеровского клоуна? А его кто-то в мире воспринимает всерьёз? ... Ребятки, что ж вы с таким мазохистским упорством на посмешище себя выставляете? Подождали бы, хотя бы, вечера 9 мая, когда всё прояснится и всё закончится... Кто приехал, кто не приехал... Кто чего и кого обстрелял... Кто что заявил и объявил... Тогда и материал для обсуждения появится. А так - сплошные проколы с вашей стороны. Глупо и смешно.
maxsaf: Трамп собирается сделать какое-то важное заявление в ближайшие дни, хз чё там они решили
Там уже даже соседи ржут над его напыщенной важностью заявлять мега-супер-пупер-вселенские заявления которые потом сдуваются как воздух Воздухан есть такой термин для таких поцов Много бла-бла-бла а итог никакой Гренландия не захвачена Стена не построена Мигранты не выселены Война не закончена Тарифная война не выйграна Америка не стала снова великой
Skeptic: Желающие приехать на парад в Москву заболели не потому, что заболели, а потому, что испугались...
Алиев вот отказался ехать И да испугались понимая что Путин и его ПВО не в силах их уберечь Это говорит о том что Россия никакая не сверхдержава если у ней бывшем колонии боятся ехать думая что их подорвут прямо в центре империи))) Чё это за империя такая?) Цитата:
Skeptic: Подождали бы, хотя бы, вечера 9 мая, когда всё прояснится и всё закончится...
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать