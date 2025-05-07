Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов». Читать новость
Не надо быть никаким экспертом, чтобы увидеть плохо маскируемое старание властей задвинуть Победу куда нибудь на задворки истории. Отсюда вытеснение георгиевской ленты, замена красных знамен, отмена бессмертного полка, перенесение даты парада с 9-го мая на 7, т.е. другими словами имитация празднования. Жаль только, что у части общества есть поддержка всему этому. Т.е. страна идет проторенным путем перевоспитания граждан, дистанциирования от общего прошлого, от общей Победы, думаю полшага осталось до сноса памятников и обелисков героям войны, иначе говоря путем Украины, только гораздо осторожнее, без резких движений, чтобы и "медведя" не разбудить и заокеанским партнерам угодить
А все гениальное просто: у кого есть недвижимость заграницей, у кого есть накопления в валюте- те и будут отстаивать повестку дня антироссийскую, против Дня Победы и "Бессмертного полка" . Молодежь, воспитанная на соросовских учебниках, с ветром в голове и незнанием истории им поможет. Ну всякие СПЕЦЫ, которые кормятся от властей... Разделяй и властвуй..
Может всё не так просто? У меня нет ничего из перечисленного Вами, но я против российской политики, потому что не приемлю агрессию и не люблю агрессоров пришедших на чужую землю с оружием в руках! И учился я по советским учебникам и в советских учебниках также не поощрялась такая политика! Может государство и вводило войска за рубежом, но в учебниках писали, что это плохо!
Кстати все пишут про соросовские учебники, покажите мне хоть один учебник написанный Соросом! Все написаны нашими не очень толковыми учёными с корявыми ошибками, уж за соросовские миллионы можно было бы постараться и написать безупречно!
Дантист: Отсюда вытеснение георгиевской ленты, замена красных знамен, отмена бессмертного полка, перенесение даты парада с 9-го мая на 7, т.е. другими словами имитация празднования. Жаль только, что у части общества есть поддержка всему этому. Т.е. страна идет проторенным путем перевоспитания граждан, дистанциирования от общего прошлого, от общей Победы, думаю полшага осталось до сноса памятников и обелисков героям войны, иначе говоря путем Украины,
Начнем с того что это Россия сделала так что 9 мая стал токсично восприниматься Когда сепары Донбасса в 2014 начали бегать с ленточками и красными флагами а российская пропаганда взяла это на вооружение любой выход у нас с этими ленточками и флагами уже воспримется не так как до 2014 И бессмертный полк стал местом сбора ветеранов всяких колониальных воин когда в России с портретами погибших в Чечне и сво выходили у нас стали тоже это воспринимать как акт агитации о чем тут и пишет этот военный аналитик.
Любое действие создаёт равное по силе противодействие Нефиг было с соседями воевать чтобы потом остальные соседи не воспринимали общую историю как историю негативную
Кстати Вы замечаете, когда Вы начинаете писать про "Бессмертный полк" и раздражаться против его запрета сразу у Вас слова про антироссийскую политику! А при чём здесь политика вообще если бы акция проводилась бы в её первоначальном виде, как задумывал её автор? Мы здесь на форуме начинаем делиться, кто за "Бессмертный полк" тот значит поддерживает Россию в её агрессии против Украины, кто против значит против политики России. А ведь в 2011 году , когда зарождалось это движение даже намёка на Крым ещё не было! Может поэтому и запрещают , что это ведёт к расколу в обществе?
Я знаю людей у которых есть накопления в валюте, наверное есть и недвижимость за рубежом и они прямо ярые путинисты! И почему иметь накопления и возможность приобретать недвижимость хоть где это плохо? Нужно быть бедным и бездомным , чтобы быть пророссийским?
И главное никаких полков, никаких Бессмертных, никаких портретов так никто никуда и не несет, может позже хотят? Или мы сегодня отмечаем американскую Победу 8е мая над фашизмом? Наша то Победа, если конечно ее можно назвать Нашей, как Нашу Газету, вроде как 9го мая?
saba: но я против российской политики, потому что не приемлю агрессию и не люблю агрессоров пришедших на чужую землю с оружием в руках
Почему то все "нелюбители" агрессии дружно молчали, когда пять лет долбили Луганск и Донбасс, Молчали, когда Украина стала махать дубинкой НАТО, хотя уверен, шли бы в свой любимый Евросоюз, без угроз НАТО и жили бы там как хотели. Нет им надо было в НАТО, а это прямая угроза России и любой, подчеркиваю, любой президент вынужден был бы эту угрозу отодвинуть. И насчет нацизма, в 2016 году был в Киеве и собственными глазами видел и бандеровцев и нациков, в аэропорту Борисполь полицейские прятались при виде молодчиков со свастикой и не надо доказывать, что это российская пропаганда и там такого не было.
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