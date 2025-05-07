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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 411 из 411«1...409410411
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:54
#6151
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Цитата:
111:
Прикольно что я русский и развел своих таких же.

----Так ты русский ? Приветствую братан , :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 07.05.2025 - 21:56]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:58
#6152
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----Сил нет отвечать , грушевого перебрал ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 00:01
#6153
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---Ах , да , тебе дали команду - спать иди :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 00:23
#6154
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Цитата:
maxsaf:
Гога посмеётся с твоих переобуваний

---Не .я смеяться не буду . Тут какая клиника - то казах , то русский . Нет . Этого к психологам .Раздвоение личности - это не к мне .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8038
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 07:17
#6155
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Цитата:
maxsaf:


Ну что там ваш премьер решил с Трампом: - уходите под Америку??

Или будете как Китай: - пишут что Си ищет встречи с Трампом что бы решить все возникшие вопросы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 07:26
#6156
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Цитата:
ACROS:
Ну что там ваш премьер решил с Трампом: - уходите под Америку??

Я без понятия, Трамп собирается сделать какое-то важное заявление в ближайшие дни, хз чё там они решили.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7790
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 08:46
#6157
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Цитата:
maxsaf:
собирается сделать какое-то важное

Ага, аж надулся от важности, премьер Канады для вежливости:"Ой , даже мне интересно стало".
У Трампа сейчас постоянно важные заявления, "я закончу войну за день, я поговорю с Владимиром и он закончит воевать, я то , я се , а может и уйду с этих переговоров"! Очень важная персона!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 09:35
#6158
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С наступающим праздником,друзья!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 09:52
#6159
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Почитал, улыбнулся... :-)
Умиляет, как сторонники украинского нацизмя торопятся делать глЫбокомысленные выоды и выдавать желаемое за действительное.
Желающие приехать на парад в Москву заболели не потому, что заболели, а потому, что испугались...
Путин объявил перемирие не потому, что это - жест доброй воли, ибо эта Победа - общая для всех, в том числе и для подавляющего большинства жителей территории, называемой "Украина", а потому, что испугался... Кого? Чего? Бандеровского клоуна? :lol: А его кто-то в мире воспринимает всерьёз?
...
Ребятки, что ж вы с таким мазохистским упорством на посмешище себя выставляете? :-)
Подождали бы, хотя бы, вечера 9 мая, когда всё прояснится и всё закончится...
Кто приехал, кто не приехал...
Кто чего и кого обстрелял...
Кто что заявил и объявил...
Тогда и материал для обсуждения появится.
А так - сплошные проколы с вашей стороны. Глупо и смешно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 11:01
#6160
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Цитата:
maxsaf:
Трамп собирается сделать какое-то важное заявление в ближайшие дни, хз чё там они решили

Там уже даже соседи ржут над его напыщенной важностью заявлять мега-супер-пупер-вселенские заявления которые потом сдуваются как воздух
Воздухан есть такой термин для таких поцов
Много бла-бла-бла а итог никакой
Гренландия не захвачена
Стена не построена
Мигранты не выселены
Война не закончена
Тарифная война не выйграна
Америка не стала снова великой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 11:03
#6161
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Если бы Трамп сейчас был президентом США Индия и Пакистан бы не конфликтовали))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18097
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 11:08
#6162
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Цитата:
Skeptic:
Желающие приехать на парад в Москву заболели не потому, что заболели, а потому, что испугались...

Алиев вот отказался ехать
И да испугались понимая что Путин и его ПВО не в силах их уберечь
Это говорит о том что Россия никакая не сверхдержава если у ней бывшем колонии боятся ехать думая что их подорвут прямо в центре империи)))
Чё это за империя такая?)
Цитата:
Skeptic:
Подождали бы, хотя бы, вечера 9 мая, когда всё прояснится и всё закончится...

Есть данные что вечером 9 все закончится?)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.05.25 - 11:24
#6163
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О Трампе, политической жизни Европы, о преемнике Путина

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