Отправлено: - 11:08

Skeptic:

Желающие приехать на парад в Москву заболели не потому, что заболели, а потому, что испугались...

Skeptic:

Подождали бы, хотя бы, вечера 9 мая, когда всё прояснится и всё закончится...

Цитата:Алиев вот отказался ехатьИ да испугались понимая что Путин и его ПВО не в силах их уберечьЭто говорит о том что Россия никакая не сверхдержава если у ней бывшем колонии боятся ехать думая что их подорвут прямо в центре империи)))Чё это за империя такая?)Цитата:Есть данные что вечером 9 все закончится?)