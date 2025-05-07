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ACROS:

он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто

Цитата:Да, сейчас сотни тысяч зэков вагнеровцев, убийц и батальонов V и всяких Штормов, будут идти с чужими портретами ветеранов, Илита, хотя они должны сидеть были в тюрьме..Ох, все поменялось в России, ужос!