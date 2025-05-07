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Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
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Я робот(Пользователи)
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Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
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Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 21:08
Цитата:
----Где это можно посмотреть ?
Лесовик:
по мнению блогера с ником 111-платил лично Путин)
по мнению блогера с ником 111-платил лично Путин)
----Где это можно посмотреть ?
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 21:14
Цитата:
Цитата:
А он тебе не скажет, потому что врет..
Гога:
Цитата:
Где это можно посмотреть ?
А он тебе не скажет, потому что врет..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8036
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 21:32
Цитата:
Да, походу так и выходит: - когда скромный учитель из Сибири организовывал это дело- он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто участвовал в вооруженных локальных конфликтах.
Что то ВСЁ смешалось в доме облонских: и Парад уже не парад, и Бесмертный полк уже не тот, остался только Салют Победы- может его уже не будут ПОЛИТИЗИРОВАТЬ.
Но, всё равно: - за деда 9 мая выпью за него.
saba:
Хотя жаль, взяли и замазали дерьмом хорошее дело!
Хотя жаль, взяли и замазали дерьмом хорошее дело!
Да, походу так и выходит: - когда скромный учитель из Сибири организовывал это дело- он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто участвовал в вооруженных локальных конфликтах.
Что то ВСЁ смешалось в доме облонских: и Парад уже не парад, и Бесмертный полк уже не тот, остался только Салют Победы- может его уже не будут ПОЛИТИЗИРОВАТЬ.
Но, всё равно: - за деда 9 мая выпью за него.
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 22:02
Цитата:
---Вся суть - деньги ? Так выйти .
111:
Ну за две тысячи рублей я бы вышел с женой
Ну за две тысячи рублей я бы вышел с женой
---Вся суть - деньги ? Так выйти .
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1396
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 22:36
Бессмертный полк никакой политической нагрузки не несёт. Это память. А когда народ массово поддержал, то власти испугались, испугались потери контроля. Как же так, без нормативов сверху люди пошли, непорядок. А такие вот "эксперты" и начинают как раз политизировать тему. Я много лет ходил с детьми и внуками и никакой Путин мне не платил и не приказывал. И дальше буду ходить, мне не стыдно, что отец и дед воевали и победили,а если это для кого то просто мертвые лица, то это его проблемы.
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 23:42
Цитата:
Мы русские воюем на Донбассе за деньги?
А, я так и знал!
В них все дело, только в них..
Гога:
--Вся суть - деньги ? Так
--Вся суть - деньги ? Так
Мы русские воюем на Донбассе за деньги?
А, я так и знал!
В них все дело, только в них..
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 23:47
Цитата:
Да, сейчас сотни тысяч зэков вагнеровцев, убийц и батальонов V и всяких Штормов, будут идти с чужими портретами ветеранов, Илита, хотя они должны сидеть были в тюрьме..
Ох, все поменялось в России, ужос!
ACROS:
он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто
он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто
Да, сейчас сотни тысяч зэков вагнеровцев, убийц и батальонов V и всяких Штормов, будут идти с чужими портретами ветеранов, Илита, хотя они должны сидеть были в тюрьме..
Ох, все поменялось в России, ужос!
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 221
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 23:53
у каждого народа есть право самостоятельно решать, как чествовать своих героев.
НУ ТАК В ЧЁМ ДЕЛО ТО? ЧТО ЖЕ ВЫ ЭТО ПРАВО ОТБИРАЕТЕ ТО?!?!?? И КТО ВСЁ ЭТО ТОГДА РАСКАЧИВАЕТ??? ИЛИ У НАС НАРОД ЭТО ГОРСТКА АЛИГАРХОВ ЗАВЯЗАННЫХ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТАК ЧТО ЛИ?
НУ ТАК В ЧЁМ ДЕЛО ТО? ЧТО ЖЕ ВЫ ЭТО ПРАВО ОТБИРАЕТЕ ТО?!?!?? И КТО ВСЁ ЭТО ТОГДА РАСКАЧИВАЕТ??? ИЛИ У НАС НАРОД ЭТО ГОРСТКА АЛИГАРХОВ ЗАВЯЗАННЫХ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТАК ЧТО ЛИ?
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 00:10
Цитата:
----Господи , да определись ты уже ----кто ты ---и за кого ??
111:
Мы русские
Мы русские
----Господи , да определись ты уже ----кто ты ---и за кого ??
-
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