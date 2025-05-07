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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:38
Цитата:
Цитата:
С каких пор быть русским, это статус?
Гога:
Цитата:
А кто тебе дал такой статус - пр
С каких пор быть русским, это статус?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:40
Я - Русскый…
И это ведь СТАТУС это статус!
И это ведь СТАТУС это статус!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:41
Может быть Русским, это сродни титулам Лорда или Графа?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:43
Так кто скажет: бабахнут 9 мая по Красной площади украинцы или всё таки Путин прикроет силами ПВО столицу??
Молодец клоун: - вчерашний комик держит ВЕСЬ мир в напряге, даже ВВП его стал БОЯТЬСЯ- мир на ТРИ дня предлагал.
И что то все европейцы так резко ЗАБОЛЕЛИ и им резко воздух перекрыли для полётов (наверное- договорняк что бы перед ВВП отмазаться).
Молодец клоун: - вчерашний комик держит ВЕСЬ мир в напряге, даже ВВП его стал БОЯТЬСЯ- мир на ТРИ дня предлагал.
И что то все европейцы так резко ЗАБОЛЕЛИ и им резко воздух перекрыли для полётов (наверное- договорняк что бы перед ВВП отмазаться).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:43
---Прогуливался сейчас , увидел собачку мужского рода , которая каждый кустик помечала . И напомнило этого мне кого - то В каждой новости отмечаться
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:51
Цитата:
Цитата:
----****Общеупотребительное и народное название болезни — раздвоение личности. В психиатрии этот диагноз звучит как расстройство множественной личности или диссоциативное расстройство. При нем человек ведет себя так, будто в нем живет несколько личностей (эго-состояний).
111:
как бы мы казахи сейчас радовались
как бы мы казахи сейчас радовались
Цитата:
111:
Мне как представителю русского мира
Мне как представителю русского мира
----****Общеупотребительное и народное название болезни — раздвоение личности. В психиатрии этот диагноз звучит как расстройство множественной личности или диссоциативное расстройство. При нем человек ведет себя так, будто в нем живет несколько личностей (эго-состояний).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:53
Цитата:
---Вучич уже выздоровел и уже в Москве
ACROS:
европейцы так резко ЗАБОЛЕЛИ
европейцы так резко ЗАБОЛЕЛИ
---Вучич уже выздоровел и уже в Москве
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 22:28
Цитата:
Смотрел Подоляка, советника офиса президента Украины, сказал,что там (на параде) будет большое количество гражданских, а Украина по гражданским не бьёт! Я так думаю, что всё может быть, потом друг друга начнут обвинять как всегда! Хотя Г-на Си ни пугать, ни зацепить ни та , ни другая сторона не хочет! Так что наверное всё пройдёт штатно, хотя мобильный интернет в Москве уже отключили!
ЦСКА предупредил своих болельщиков, чтобы дома по вайфаю скачали и распечатали билеты и паспорта болельщиков, потому что интернета не будет.
ACROS:
Так кто скажет: бабахнут 9 мая по Красной площади
Так кто скажет: бабахнут 9 мая по Красной площади
Смотрел Подоляка, советника офиса президента Украины, сказал,что там (на параде) будет большое количество гражданских, а Украина по гражданским не бьёт! Я так думаю, что всё может быть, потом друг друга начнут обвинять как всегда! Хотя Г-на Си ни пугать, ни зацепить ни та , ни другая сторона не хочет! Так что наверное всё пройдёт штатно, хотя мобильный интернет в Москве уже отключили!
ЦСКА предупредил своих болельщиков, чтобы дома по вайфаю скачали и распечатали билеты и паспорта болельщиков, потому что интернета не будет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:31
Цитата:
Ну вот и попался..
С Максом.
Ладно тот не панимать..
Но любой тебе скажет, что глобально, а я так и сказал, мы все русские и татары с Казахстана, в той же России казахи.
Как и наш русский мир в Украине, там и казахи и татары и якуты, считающие себя русскими..
Эх вы..
Прикольно что я русский и развел своих таких же..
Потому что наш русский мир предсказуем.
Ну не потому что он кто то полумает сто он тупой, а просто предсказуемый.
Гога:
Общеупотребительное и народное название болезни — раздвоение личности. В
Общеупотребительное и народное название болезни — раздвоение личности. В
Ну вот и попался..
С Максом.
Ладно тот не панимать..
Но любой тебе скажет, что глобально, а я так и сказал, мы все русские и татары с Казахстана, в той же России казахи.
Как и наш русский мир в Украине, там и казахи и татары и якуты, считающие себя русскими..
Эх вы..
Прикольно что я русский и развел своих таких же..
Потому что наш русский мир предсказуем.
Ну не потому что он кто то полумает сто он тупой, а просто предсказуемый.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:35
Цитата:
И?
Гога:
Вучич уже выздоровел и уже в Москве
Вучич уже выздоровел и уже в Москве
И?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:39
Цитата:
Да вот даже когда недавно впервые в мире морской украинский дрон сбил СУ-30, летчик спусился на море и его забрал сухогруз, который оказался посреди пяти морских военных украинских дронов один, хохлы не тронули его, хотя могли и может быть даже должны, потому что это законная их цель.
Ну они знают, что не стоит оно того, чтобы убить одного военного, уничтожив десятки мирных, как это делаем мы русские там, просто нельзя.
А потому ведикт, мой личный - не будет..
Хотя я бы бабахнул и по полной..
Добавлю, потому что я русский..
[Исправлено: 111, 08.05.2025 - 00:40]
ACROS:
бабахнут 9 мая по Красной площади украинцы или всё таки Путин прикроет силами ПВО столицу??
бабахнут 9 мая по Красной площади украинцы или всё таки Путин прикроет силами ПВО столицу??
Да вот даже когда недавно впервые в мире морской украинский дрон сбил СУ-30, летчик спусился на море и его забрал сухогруз, который оказался посреди пяти морских военных украинских дронов один, хохлы не тронули его, хотя могли и может быть даже должны, потому что это законная их цель.
Ну они знают, что не стоит оно того, чтобы убить одного военного, уничтожив десятки мирных, как это делаем мы русские там, просто нельзя.
А потому ведикт, мой личный - не будет..
Хотя я бы бабахнул и по полной..
Добавлю, потому что я русский..
[Исправлено: 111, 08.05.2025 - 00:40]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:42
Цитата:
-----Прикольно , давно так не смеялся ,мой РУССКИЙ брат !!!!
111:
Прикольно что я русский
Прикольно что я русский
-----Прикольно , давно так не смеялся ,мой РУССКИЙ брат !!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:43
Цитата:
---Куда это я попался ????
111:
Ну вот и попался..
Ну вот и попался..
---Куда это я попался ????
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:48
Цитата:
----Серьезном?
111:
Добавлю, потому что я русский..
Добавлю, потому что я русский..
----Серьезном?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 23:51
Цитата:
----Так ты кто -----русский или казах ???Определись уже
111:
мы казахи сейчас радовались
мы казахи сейчас радовались
----Так ты кто -----русский или казах ???Определись уже
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