Отправлено: - 23:39

ACROS:

бабахнут 9 мая по Красной площади украинцы или всё таки Путин прикроет силами ПВО столицу??

[Исправлено: 111, 08.05.2025 - 00:40]

Цитата:Да вот даже когда недавно впервые в мире морской украинский дрон сбил СУ-30, летчик спусился на море и его забрал сухогруз, который оказался посреди пяти морских военных украинских дронов один, хохлы не тронули его, хотя могли и может быть даже должны, потому что это законная их цель.Ну они знают, что не стоит оно того, чтобы убить одного военного, уничтожив десятки мирных, как это делаем мы русские там, просто нельзя.А потому ведикт, мой личный - не будет..Хотя я бы бабахнул и по полной..Добавлю, потому что я русский..