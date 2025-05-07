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≡ Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51686
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
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Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 21:08
#15
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Цитата:
Лесовик:
по мнению блогера с ником 111-платил лично Путин)

----Где это можно посмотреть ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44484
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 21:14
#16
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Где это можно посмотреть ?


А он тебе не скажет, потому что врет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8036
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 21:32
#17
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Цитата:
saba:
Хотя жаль, взяли и замазали дерьмом хорошее дело!


Да, походу так и выходит: - когда скромный учитель из Сибири организовывал это дело- он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто участвовал в вооруженных локальных конфликтах.

Что то ВСЁ смешалось в доме облонских: и Парад уже не парад, и Бесмертный полк уже не тот, остался только Салют Победы- может его уже не будут ПОЛИТИЗИРОВАТЬ.

Но, всё равно: - за деда 9 мая выпью за него.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 22:02
#18
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Цитата:
111:
Ну за две тысячи рублей я бы вышел с женой

---Вся суть - деньги ? Так выйти .
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1396
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 22:36
#19
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Бессмертный полк никакой политической нагрузки не несёт. Это память. А когда народ массово поддержал, то власти испугались, испугались потери контроля. Как же так, без нормативов сверху люди пошли, непорядок. А такие вот "эксперты" и начинают как раз политизировать тему. Я много лет ходил с детьми и внуками и никакой Путин мне не платил и не приказывал. И дальше буду ходить, мне не стыдно, что отец и дед воевали и победили,а если это для кого то просто мертвые лица, то это его проблемы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44484
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 23:42
#20
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Цитата:
Гога:
--Вся суть - деньги ? Так

Мы русские воюем на Донбассе за деньги?
А, я так и знал! ;-)
В них все дело, только в них..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44484
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 23:47
#21
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Цитата:
ACROS:
он то думал и я в том числе что в "Бесмертном полку" будут только и только УЧАСТНИКИ и ФРОНТОВИКИ ВОВ: - а, туда стали причислять и воинов-афганцев, и участников чеченских войн и намников сирийцев и участников СВО и всех тех кто

Да, сейчас сотни тысяч зэков вагнеровцев, убийц и батальонов V и всяких Штормов, будут идти с чужими портретами ветеранов, Илита, хотя они должны сидеть были в тюрьме..
Ох, все поменялось в России, ужос!
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
221
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 23:53
#22
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у каждого народа есть право самостоятельно решать, как чествовать своих героев.
НУ ТАК В ЧЁМ ДЕЛО ТО? ЧТО ЖЕ ВЫ ЭТО ПРАВО ОТБИРАЕТЕ ТО?!?!?? И КТО ВСЁ ЭТО ТОГДА РАСКАЧИВАЕТ??? ИЛИ У НАС НАРОД ЭТО ГОРСТКА АЛИГАРХОВ ЗАВЯЗАННЫХ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ТАК ЧТО ЛИ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11860
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 08.05.25 - 00:10
#23
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Цитата:
111:
Мы русские

----Господи , да определись ты уже ----кто ты ---и за кого ??
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