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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 15:42
Есть такой Ютуб канал,"Отличные новости", там смотрел пресс конференцию Трампа с премьером Канады Карни. Рекомендую, это просто перевод, переводчик Nick Golovin, смотрится лучше чем шоу Петросяна! Пересказывать долго и недостоверно, просто посмотрите, если хотите конечно! Мне было интересно.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 8036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 17:01
Цитата:
В течении этой самой МИНУТЫ и ВВП и товарищ Си и остальные приглашённые лица из Сербии и Словении могут навсегда ИЗЧЕЗНУТЬ и тогда наверное НЕКОМУ будет давать команду на этот самый ответный СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар и почему об этом пишет ОТСТАВНОЙ и никому не нужный полковник, а не ОФИЦИАЛЬНОЕ лицо МинОбороны РФ ??
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты
В течении этой самой МИНУТЫ и ВВП и товарищ Си и остальные приглашённые лица из Сербии и Словении могут навсегда ИЗЧЕЗНУТЬ и тогда наверное НЕКОМУ будет давать команду на этот самый ответный СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар и почему об этом пишет ОТСТАВНОЙ и никому не нужный полковник, а не ОФИЦИАЛЬНОЕ лицо МинОбороны РФ ??
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 17:48
Цитата:
Ты представитель группы провокаторов, я бы даже сказал - их предводитель. Срок будет соответствующий.
111:
Мне как представителю русского мира совершенно глубоко наплевать, сколько там погибнет наших пацанов
Мне как представителю русского мира совершенно глубоко наплевать, сколько там погибнет наших пацанов
Ты представитель группы провокаторов, я бы даже сказал - их предводитель. Срок будет соответствующий.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 17:48
Смотрел в Ютубе военного эксперта из Украины. Он говорит, что для защиты парада на Красной площади стягивают в Москву 280 систем ПВО, а так как их не хватает, то оголяются какие то военные цели на территории РФ и бить надо именно по ним. Вполне себе здравая мысль! Зачем тратить средства на бессмысленную атаку на парад с риском испортить отношения с тем же Китаем, если можно разбомбить какой нибудь военный завод.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 18:05
Цитата:
А ведь это мысль, ходят слухи, что в Москве выбирают цель для "орешника"
saba:
если можно разбомбить какой нибудь военный завод.
если можно разбомбить какой нибудь военный завод.
А ведь это мысль, ходят слухи, что в Москве выбирают цель для "орешника"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 18:22
Цитата:
Цитата:
Хорошо хоть не защитнеГ всяких мигрантов на плантациях у янки, которые сами добровольно загнали себя на четвереньки в рабство..
maxsaf:
Цитата:
сказал - их предводитель. Срок будет соответствующий.
Хорошо хоть не защитнеГ всяких мигрантов на плантациях у янки, которые сами добровольно загнали себя на четвереньки в рабство..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 18:24
Я себя не чувствую Гретой там Тутберг, а потому мне на мигрантов как то побоку..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 19:30
Цитата:
Суперкрасавица Грета Тутберг за экологию борется, а за права мигрантов наверное кто то другой, менее красивый чем она.
111:
Гретой там Тутберг,
Гретой там Тутберг,
Суперкрасавица Грета Тутберг за экологию борется, а за права мигрантов наверное кто то другой, менее красивый чем она.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:06
Цитата:
Я не видел каких то панических настроений по поводу "Орешника" от украинцев! Это скорее пугало для тех,кто по телевизору войну смотрит! Гораздо страшнее для них баллистика, тот же самый Искандер, особенно если он начинен как в Кривом Роге поражающими элементами. " Орешник" страшен только, когда он с ядерной боеголовкой, но пока вроде Россия до этого не дошла!
maxsaf:
для "орешника"
для "орешника"
Я не видел каких то панических настроений по поводу "Орешника" от украинцев! Это скорее пугало для тех,кто по телевизору войну смотрит! Гораздо страшнее для них баллистика, тот же самый Искандер, особенно если он начинен как в Кривом Роге поражающими элементами. " Орешник" страшен только, когда он с ядерной боеголовкой, но пока вроде Россия до этого не дошла!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:10
Цитата:
Цитата:
Тем более бьют россияне ими чаще по мирным гражданам
А Орешки или что то там, вообще до лампочки всем..
saba:
Цитата:
Гораздо страшнее для них баллистика, тот же самый Искандер, особенно если он начинен как в Кривом Роге поражающими элементами. "
Тем более бьют россияне ими чаще по мирным гражданам
А Орешки или что то там, вообще до лампочки всем..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:12
Цитата:
Цитата:
Да, наверно, там таких с заскоками и немного глупых, если очень мягко сказать, используют вовсю
ACROS:
Цитата:
Суперкрасавица Грета Тутберг за экологию борется, а за права мигрантов наверное
Да, наверно, там таких с заскоками и немного глупых, если очень мягко сказать, используют вовсю
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:23
Цитата:
----Не , не буду .Грешно над убогими смеяться .
maxsaf:
Гога посмеётся с твоих переобуваний
Гога посмеётся с твоих переобуваний
----Не , не буду .Грешно над убогими смеяться .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:34
Цитата:
-----А кто тебе дал такой статус - представлять русский мир ?Самомнение , однако , за всех отвечать . ****Все цари (Не только Николай второй) говорили о себе во множественном числе. Так они говорили не только за себя, но и за свой народ. Т. е. Мы, Николай Второй, мои подданные и мой народ...***
111:
Мне как представителю русского мира
Мне как представителю русского мира
-----А кто тебе дал такой статус - представлять русский мир ?Самомнение , однако , за всех отвечать . ****Все цари (Не только Николай второй) говорили о себе во множественном числе. Так они говорили не только за себя, но и за свой народ. Т. е. Мы, Николай Второй, мои подданные и мой народ...***
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:35
Цитата:
Цитата:
А ты в какой суд пожаловался, в Ойропейский по правам человека?
Да, вы любители везде жаловаться, понимаю..
maxsaf:
Цитата:
Срок будет соответствующий.
А ты в какой суд пожаловался, в Ойропейский по правам человека?
Да, вы любители везде жаловаться, понимаю..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:37
Цитата:
---Таких и здесь , на форуме хватает
111:
там таких с заскоками и немного глупых,
там таких с заскоками и немного глупых,
---Таких и здесь , на форуме хватает
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