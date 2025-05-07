Отправлено: - 21:10

saba:



Гораздо страшнее для них баллистика, тот же самый Искандер, особенно если он начинен как в Кривом Роге поражающими элементами. "

Цитата:Цитата:Тем более бьют россияне ими чаще по мирным гражданамА Орешки или что то там, вообще до лампочки всем..