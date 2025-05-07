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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 409 из 410«1...407408409410»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 15:42
#6121
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Есть такой Ютуб канал,"Отличные новости", там смотрел пресс конференцию Трампа с премьером Канады Карни. Рекомендую, это просто перевод, переводчик Nick Golovin, смотрится лучше чем шоу Петросяна! Пересказывать долго и недостоверно, просто посмотрите, если хотите конечно! Мне было интересно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 17:01
#6122
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Цитата:
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты



В течении этой самой МИНУТЫ и ВВП и товарищ Си и остальные приглашённые лица из Сербии и Словении могут навсегда ИЗЧЕЗНУТЬ и тогда наверное НЕКОМУ будет давать команду на этот самый ответный СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар и почему об этом пишет ОТСТАВНОЙ и никому не нужный полковник, а не ОФИЦИАЛЬНОЕ лицо МинОбороны РФ ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 17:48
#6123
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Цитата:
111:
Мне как представителю русского мира совершенно глубоко наплевать, сколько там погибнет наших пацанов

Ты представитель группы провокаторов, я бы даже сказал - их предводитель. Срок будет соответствующий.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 17:48
#6124
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Смотрел в Ютубе военного эксперта из Украины. Он говорит, что для защиты парада на Красной площади стягивают в Москву 280 систем ПВО, а так как их не хватает, то оголяются какие то военные цели на территории РФ и бить надо именно по ним. Вполне себе здравая мысль! Зачем тратить средства на бессмысленную атаку на парад с риском испортить отношения с тем же Китаем, если можно разбомбить какой нибудь военный завод.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 18:05
#6125
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Цитата:
saba:
если можно разбомбить какой нибудь военный завод.

А ведь это мысль, ходят слухи, что в Москве выбирают цель для "орешника"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 18:22
#6126
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
сказал - их предводитель. Срок будет соответствующий.

Хорошо хоть не защитнеГ всяких мигрантов на плантациях у янки, которые сами добровольно загнали себя на четвереньки в рабство..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 18:24
#6127
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Я себя не чувствую Гретой там Тутберг, а потому мне на мигрантов как то побоку..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 19:30
#6128
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Цитата:
111:
Гретой там Тутберг,


Суперкрасавица Грета Тутберг за экологию борется, а за права мигрантов наверное кто то другой, менее красивый чем она.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7783
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:06
#6129
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Цитата:
maxsaf:
для "орешника"

Я не видел каких то панических настроений по поводу "Орешника" от украинцев! Это скорее пугало для тех,кто по телевизору войну смотрит! Гораздо страшнее для них баллистика, тот же самый Искандер, особенно если он начинен как в Кривом Роге поражающими элементами. " Орешник" страшен только, когда он с ядерной боеголовкой, но пока вроде Россия до этого не дошла!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:10
#6130
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Цитата:
saba:

Цитата:
Гораздо страшнее для них баллистика, тот же самый Искандер, особенно если он начинен как в Кривом Роге поражающими элементами. "


Тем более бьют россияне ими чаще по мирным гражданам
А Орешки или что то там, вообще до лампочки всем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:12
#6131
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
Суперкрасавица Грета Тутберг за экологию борется, а за права мигрантов наверное

Да, наверно, там таких с заскоками и немного глупых, если очень мягко сказать, используют вовсю
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:23
#6132
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Цитата:
maxsaf:
Гога посмеётся с твоих переобуваний

----Не , не буду .Грешно над убогими смеяться .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:34
#6133
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Цитата:
111:
Мне как представителю русского мира

-----А кто тебе дал такой статус - представлять русский мир ?Самомнение , однако , за всех отвечать . ****Все цари (Не только Николай второй) говорили о себе во множественном числе. Так они говорили не только за себя, но и за свой народ. Т. е. Мы, Николай Второй, мои подданные и мой народ...***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44479
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:35
#6134
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Срок будет соответствующий.


А ты в какой суд пожаловался, в Ойропейский по правам человека?
Да, вы любители везде жаловаться, понимаю..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 21:37
#6135
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Цитата:
111:
там таких с заскоками и немного глупых,

---Таких и здесь , на форуме хватает :lol:
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