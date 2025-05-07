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≡ Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51686
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
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Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44470
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
#1
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Думаю ничего гибридного нет в этом шествии вокруг акимата с лицом своего деда, просто смотрится как понт и позор, вот и всё.
Ну поедь ты на кладбище к нему, поклонись, приберись, почитай молитвы..
А тут взял лицо и бегаешь вокруг акимата, как будто дед воевал за местячковый акимат, а не за свою страну СССР..
С портретом мертвого человека бегать вокруг чиновников, это вообще какой то сатанизм..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3747
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 12:49
#2
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Вроде Казахстан ни с кем не воюет, почему же в мирное время орденов и медалей у полковника больше чем у любого фронтовика?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44470
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 13:12
#3
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Цитата:
Однако со временем - и особенно после 2014 года - эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где такие шествия поддерживались, они становились витриной «русского мира». Там, где от них отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».

Да, как раз по нагнетанию обстановки и травле на Украине и травля, то есть пропаганда тогда показала эффективность нашего русского мира, а я к нему отношусь, что вылилось в полномасштабную войну против Украины.
Если б не Украина, тогда бы кто?
Думаю за ответом далеко ходить не надо , как и то, кого и чью страну спасли украинцы, храбро сражаясь за свою, не только себя они спасают и мы должны быть благодарны им за это..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8032
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 14:24
#4
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Цитата:
юля елиссева:
в мирное время орденов и медалей у полковника больше чем у любого фронтовика?



Он старлей: и медали у него чисто ЮБИЛЕЙНЫЕ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ за выслугу лет.

Орденов у него НЕТ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6954
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 14:42
#5
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Цитата:
ACROS:
Он старлей: и медали у него чисто ЮБИЛЕЙНЫЕ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ за выслугу лет.


Всё верно, только он не старлей, а полковник запаса, относится к старшему офицерскому составу.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 15:43]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2029
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 14:48
#6
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Цитата:
Kairat stayer:

Автор - полковник запаса, военный эксперт, живет в Костанае
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
845
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 15:09
#7
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Полковник написал правду как она есть! Победу над нацизмом мы все празднуем, потому что наши деды, отцы,матери,братья, сестры положили свои головы, защищая СССР от врагов! Однако, несмотря, что народы, проживавшие в нем, отдали свои жизни, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, не учитывая это, развалили СССР в угоду США! Правильно отметил полковник запаса: Народ, сам через Президента решает как ему праздновать великую Победу! Надо выявлять провокаторов на дестабилизацию и принять предусмотренные законом меры! Их сейчас стало много с развитием информационных каналов, СМИ!
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
148
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 15:16
#8
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Самопиар? Фото полковника на весь разворот и ещё "военный эксперт"- не перебор ли..кто в стране аттестует или присваивает квалификацию эксперта,да ещё военного?? Ещё бы назвался политологом ,кто проверит такие скользкие понятия? Ну высказал своё личное ли (?)мнение -молодец, в тему и своевременно-хорошо..но не надо преподносить это как истину в последней инстанции и экспертное заключение.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3508
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 16:17
#9
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Цитата:
Лесовик:
Самопиар? Фото полковника на весь разворот и ещё "военный эксперт"


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7780
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 17:58
#10
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Я честно говоря и не предполагал, что за участие в акции "Бессмертный полк" ещё и деньги платят! Тогда это действительно провокация! Тут я глубоко не в теме, думал есть энтузиасты, а наши чиновники как обычно решили перестраховаться! Хотя этим объявлениям я бы тоже сильно не доверял. Но что определенное напряжение с этим полком существует это факт! Хотя жаль, взяли и замазали дерьмом хорошее дело!
P.S Кощунственно звучит фраза:"Фотографии выдадим..."!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44470
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 18:17
#11
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Ну за две тысячи рублей я бы вышел с женой , но с чужими только портретами.
Почти четвертак теньгой за час , это даже отлично!
Да даже за два..
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