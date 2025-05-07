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Однако со временем - и особенно после 2014 года - эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где такие шествия поддерживались, они становились витриной «русского мира». Там, где от них отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».

Цитата:Да, как раз по нагнетанию обстановки и травле на Украине и травля, то есть пропаганда тогда показала эффективность нашего русского мира, а я к нему отношусь, что вылилось в полномасштабную войну против Украины.Если б не Украина, тогда бы кто?Думаю за ответом далеко ходить не надо , как и то, кого и чью страну спасли украинцы, храбро сражаясь за свою, не только себя они спасают и мы должны быть благодарны им за это..