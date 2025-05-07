Re: "Нас сюда привели", или Как в Костанае астанинский...

Отправлено: - 16:50

И раньше была "обязаловка": студентами нас то же "загоняли" на все первомайские шествия "трудящихся" и на ноябрьские тоже - староста группы и куратор отмечали строго и у каждого был свой или флажок или какой то транспорант с лозунгом.



Зато - поучаствовал- потом можно было на пару дней смотаться домой.