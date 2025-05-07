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≡ Возле экрана под дождем - Как в Костанае астанинский парад Победы транслировали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51686
Возле экрана под дождем - Как в Костанае астанинский парад Победы транслировали
Отправлено: 07.05.25 - 16:50
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"Нас сюда привели" - эту фразу корреспонденту "НГ" сказало огорчающе приличное число студентов-активистов. Тем не менее, были те, кто 7 мая сам пожелал прийти на площадь облакимата и посмотреть трансляцию парада в Астане.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8032
Re: "Нас сюда привели", или Как в Костанае астанинский...
Отправлено: 07.05.25 - 16:50
#1
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И раньше была "обязаловка": студентами нас то же "загоняли" на все первомайские шествия "трудящихся" и на ноябрьские тоже - староста группы и куратор отмечали строго и у каждого был свой или флажок или какой то транспорант с лозунгом.

Зато - поучаствовал- потом можно было на пару дней смотаться домой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7780
Re: Возле экрана под дождем - Как в Костанае астанинский парад...
Отправлено: 07.05.25 - 17:34
#2
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Цитата:
ACROS:

А у нас компания была, мы из этих всех демонстраций свой праздник устраивали! Многие из районов не хотели уезжать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27603
Re: Возле экрана под дождем - Как в Костанае астанинский парад...
Отправлено: 07.05.25 - 18:09
#3
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Цитата:
"Нас сюда привели" - эту фразу корреспонденту "НГ" сказало огорчающе приличное число студентов-активистов.

Активисты сами приходят. А эти - явно пассивисты :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44470
Re: Возле экрана под дождем - Как в Костанае астанинский парад...
Отправлено: 07.05.25 - 18:34
#4
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Завтра нашего среднего в школе гонят на парад , купили ему уже ленточку полу казахскую, полукоммунистическую, все таки нами правят до сих пор коммунисты

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44470
Re: Возле экрана под дождем - Как в Костанае астанинский парад...
Отправлено: 07.05.25 - 18:38
#5
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А когда у нас все таки День Победы?
7го не помню никогда, этот как поминки делают, заранее?
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