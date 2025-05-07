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≡ Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51686
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 10:59
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Футбольный клуб "Атырау" попытался привлечь удачу необычным способом: перед матчем с шымкентским "Ордабасы". Все члены команды собрались перед домашней игрой и принесли в жертву барана в надежде переломить череду неудач в Казахстанской премьер-лиге.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1563
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 10:59
#1
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Ну правильно!!! Нафига вкалывать, развиваться и превозмогать??! Баран решит все проблемы!!! Не исключаю что даже баран в этот момент думает "что за .....ы?" Хотя они не то чтобы, они просто, как бы это помягче сказать, спортсмены.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3747
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 12:43
#2
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уже четверть 21 века прошло.. мракобесие процветает...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44470
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 13:21
#3
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Когда не веришь в себя, ищешь Веры в него

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8032
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 14:20
#4
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Цитата:///Однако ритуал не помог://

А, какого они барана зарезали: белого или чёрного??

Мы, колхозники после посева режем именно ЧЁРНОГО- в надежде что эта жертва принест июньские и июльские дожди.

Для гостей я подаю обсмоленную именно голову БЕЛОГО барана.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1563
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:00
#5
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Цитата:
ACROS:
Мы, колхозники после посева режем именно ЧЁРНОГО

Вот огромная вам благодарность за пояснение!!! Честное слово!!! Коль мы баранов засылаем договориться со старшИм о дожде и чтоб ноги по мячу попадали, то чего мне удивляться что бордюры мало того что белят, так еще и делают это в дождь, и на платных дорогах выбоины засыпанные ножками притаптывают. Очевидно выбор ответственных лиц унифицирован.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8032
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:10
#6
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Цитата:
Карачун:
чего мне удивляться



Не удивляйтесь: - вы же знаете где ЖИВЁТЕ и личико удивлённое не стройте и тапочком по бордюру не стучите- когда вы кого то хороните( не дай Бог, конечно) вы то же ведь проводите ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ритуал от которого уже НИЧЕГО не зависит, точно так же и тут- это РИТУАЛ и ничего особенно в себе НЕ НЕСУЩИЙ.

Ответственные лица- они отсюда из народа- какой народ- такие и ответственные лица, и наоборот наверное тоже.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1563
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:21
#7
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Цитата:
ACROS: вы то же ведь проводите ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ритуал от
Не не не, я ничего не провожу. Для меня это вопрос чисто утилитарный. Родственники, те да, слегка пришибленные.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1563
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:28
#8
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Цитата:
ACROS:
Ответственные лица- они отсюда из народа- какой народ- такие и ответственные лица, и наоборот наверное тоже.

В народе сильно разные люди есть, есть и очень умненькие.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7780
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:42
#9
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Цитата:
Карачун:
это вопрос чисто утилитарный. Родственники, те да, слегка пришибленные.

Я скажу так, я вот атеист, но все традиционные ритуалы соблюдаю, потому что я не революционер, не мной заведено и не мне отменять! И отношусь с уважением ко всему, что связано с традициями! И привязывать на профессионализм в работе с традициями тоже бы не стал!
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