Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51686
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 10:59
Футбольный клуб "Атырау" попытался привлечь удачу необычным способом: перед матчем с шымкентским "Ордабасы". Все члены команды собрались перед домашней игрой и принесли в жертву барана в надежде переломить череду неудач в Казахстанской премьер-лиге.
Читать новость
Читать новость
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 10:59
Ну правильно!!! Нафига вкалывать, развиваться и превозмогать??! Баран решит все проблемы!!! Не исключаю что даже баран в этот момент думает "что за .....ы?" Хотя они не то чтобы, они просто, как бы это помягче сказать, спортсмены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3747
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 12:43
уже четверть 21 века прошло.. мракобесие процветает...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44470
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 13:21
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8032
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 14:20
Цитата:///Однако ритуал не помог://
А, какого они барана зарезали: белого или чёрного??
Мы, колхозники после посева режем именно ЧЁРНОГО- в надежде что эта жертва принест июньские и июльские дожди.
Для гостей я подаю обсмоленную именно голову БЕЛОГО барана.
А, какого они барана зарезали: белого или чёрного??
Мы, колхозники после посева режем именно ЧЁРНОГО- в надежде что эта жертва принест июньские и июльские дожди.
Для гостей я подаю обсмоленную именно голову БЕЛОГО барана.
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:00
Цитата:
Вот огромная вам благодарность за пояснение!!! Честное слово!!! Коль мы баранов засылаем договориться со старшИм о дожде и чтоб ноги по мячу попадали, то чего мне удивляться что бордюры мало того что белят, так еще и делают это в дождь, и на платных дорогах выбоины засыпанные ножками притаптывают. Очевидно выбор ответственных лиц унифицирован.
ACROS:
Мы, колхозники после посева режем именно ЧЁРНОГО
Мы, колхозники после посева режем именно ЧЁРНОГО
Вот огромная вам благодарность за пояснение!!! Честное слово!!! Коль мы баранов засылаем договориться со старшИм о дожде и чтоб ноги по мячу попадали, то чего мне удивляться что бордюры мало того что белят, так еще и делают это в дождь, и на платных дорогах выбоины засыпанные ножками притаптывают. Очевидно выбор ответственных лиц унифицирован.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8032
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:10
Цитата:
Не удивляйтесь: - вы же знаете где ЖИВЁТЕ и личико удивлённое не стройте и тапочком по бордюру не стучите- когда вы кого то хороните( не дай Бог, конечно) вы то же ведь проводите ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ритуал от которого уже НИЧЕГО не зависит, точно так же и тут- это РИТУАЛ и ничего особенно в себе НЕ НЕСУЩИЙ.
Ответственные лица- они отсюда из народа- какой народ- такие и ответственные лица, и наоборот наверное тоже.
Карачун:
чего мне удивляться
чего мне удивляться
Не удивляйтесь: - вы же знаете где ЖИВЁТЕ и личико удивлённое не стройте и тапочком по бордюру не стучите- когда вы кого то хороните( не дай Бог, конечно) вы то же ведь проводите ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ритуал от которого уже НИЧЕГО не зависит, точно так же и тут- это РИТУАЛ и ничего особенно в себе НЕ НЕСУЩИЙ.
Ответственные лица- они отсюда из народа- какой народ- такие и ответственные лица, и наоборот наверное тоже.
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:21
Цитата:
ACROS: вы то же ведь проводите ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ритуал отНе не не, я ничего не провожу. Для меня это вопрос чисто утилитарный. Родственники, те да, слегка пришибленные.
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:28
Цитата:
В народе сильно разные люди есть, есть и очень умненькие.
ACROS:
Ответственные лица- они отсюда из народа- какой народ- такие и ответственные лица, и наоборот наверное тоже.
Ответственные лица- они отсюда из народа- какой народ- такие и ответственные лица, и наоборот наверное тоже.
В народе сильно разные люди есть, есть и очень умненькие.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7780
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 17:42
Цитата:
Я скажу так, я вот атеист, но все традиционные ритуалы соблюдаю, потому что я не революционер, не мной заведено и не мне отменять! И отношусь с уважением ко всему, что связано с традициями! И привязывать на профессионализм в работе с традициями тоже бы не стал!
Карачун:
это вопрос чисто утилитарный. Родственники, те да, слегка пришибленные.
это вопрос чисто утилитарный. Родственники, те да, слегка пришибленные.
Я скажу так, я вот атеист, но все традиционные ритуалы соблюдаю, потому что я не революционер, не мной заведено и не мне отменять! И отношусь с уважением ко всему, что связано с традициями! И привязывать на профессионализм в работе с традициями тоже бы не стал!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 98
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать