Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51684
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
Шествие «Бессмертного полка» в прошлом задумывалось как народная акция памяти. Однако со временем эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где от нее отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44465
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 12:36
Думаю ничего гибридного нет в этом шествии вокруг акимата с лицом своего деда, просто смотрится как понт и позор, вот и всё.
Ну поедь ты на кладбище к нему, поклонись, приберись, почитай молитвы..
А тут взял лицо и бегаешь вокруг акимата, как будто дед воевал за местячковый акимат, а не за свою страну СССР..
С портретом мертвого человека бегать вокруг чиновников, это вообще какой то сатанизм..
Ну поедь ты на кладбище к нему, поклонись, приберись, почитай молитвы..
А тут взял лицо и бегаешь вокруг акимата, как будто дед воевал за местячковый акимат, а не за свою страну СССР..
С портретом мертвого человека бегать вокруг чиновников, это вообще какой то сатанизм..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3747
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 12:49
Вроде Казахстан ни с кем не воюет, почему же в мирное время орденов и медалей у полковника больше чем у любого фронтовика?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44465
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 13:12
Цитата:
Да, как раз по нагнетанию обстановки и травле на Украине и травля, то есть пропаганда тогда показала эффективность нашего русского мира, а я к нему отношусь, что вылилось в полномасштабную войну против Украины.
Если б не Украина, тогда бы кто?
Думаю за ответом далеко ходить не надо , как и то, кого и чью страну спасли украинцы, храбро сражаясь за свою, не только себя они спасают и мы должны быть благодарны им за это..
Однако со временем - и особенно после 2014 года - эта форма начала превращаться в инструмент политического влияния со стороны России на постсоветском пространстве. Там, где такие шествия поддерживались, они становились витриной «русского мира». Там, где от них отказывались, начиналась кампания обвинений: «русофобия», «отказ от истории», «предательство ветеранов».
Да, как раз по нагнетанию обстановки и травле на Украине и травля, то есть пропаганда тогда показала эффективность нашего русского мира, а я к нему отношусь, что вылилось в полномасштабную войну против Украины.
Если б не Украина, тогда бы кто?
Думаю за ответом далеко ходить не надо , как и то, кого и чью страну спасли украинцы, храбро сражаясь за свою, не только себя они спасают и мы должны быть благодарны им за это..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8029
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 14:24
Цитата:
Он старлей: и медали у него чисто ЮБИЛЕЙНЫЕ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ за выслугу лет.
Орденов у него НЕТ.
юля елиссева:
в мирное время орденов и медалей у полковника больше чем у любого фронтовика?
в мирное время орденов и медалей у полковника больше чем у любого фронтовика?
Он старлей: и медали у него чисто ЮБИЛЕЙНЫЕ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ за выслугу лет.
Орденов у него НЕТ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6954
Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке на Казахстан через тему «Бессмертного полка»
Отправлено: 07.05.25 - 14:42
Цитата:
Всё верно, только он не старлей, а полковник запаса, относится к старшему офицерскому составу.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 15:43]
ACROS:
Он старлей: и медали у него чисто ЮБИЛЕЙНЫЕ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ за выслугу лет.
Он старлей: и медали у него чисто ЮБИЛЕЙНЫЕ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ за выслугу лет.
Всё верно, только он не старлей, а полковник запаса, относится к старшему офицерскому составу.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 15:43]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2029
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 14:48
Цитата:
Автор - полковник запаса, военный эксперт, живет в Костанае
Kairat stayer:
Автор - полковник запаса, военный эксперт, живет в Костанае
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 844
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 15:09
Полковник написал правду как она есть! Победу над нацизмом мы все празднуем, потому что наши деды, отцы,матери,братья, сестры положили свои головы, защищая СССР от врагов! Однако, несмотря, что народы, проживавшие в нем, отдали свои жизни, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, не учитывая это, развалили СССР в угоду США! Правильно отметил полковник запаса: Народ, сам через Президента решает как ему праздновать великую Победу! Надо выявлять провокаторов на дестабилизацию и принять предусмотренные законом меры! Их сейчас стало много с развитием информационных каналов, СМИ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 148
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 15:16
Самопиар? Фото полковника на весь разворот и ещё "военный эксперт"- не перебор ли..кто в стране аттестует или присваивает квалификацию эксперта,да ещё военного?? Ещё бы назвался политологом ,кто проверит такие скользкие понятия? Ну высказал своё личное ли (?)мнение -молодец, в тему и своевременно-хорошо..но не надо преподносить это как истину в последней инстанции и экспертное заключение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3508
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: «Память как поле боя» - о гибридной атаке...
Отправлено: 07.05.25 - 16:17
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 108, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 108
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать