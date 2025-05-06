maxsaf: В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая
Да никто не будет бить по Москве Зеленский пугнул а у гостей путина уже коленки затряслись Это показывает то что не верят они путину то что он может их защитить у себя же в столице на таком широкомасштабном мероприятии Все видели как Россия готовится к чему либо
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что дроны направлялись к Москве с разных направлений. Налеты проходили несколькими волнами, сперва сообщалось об уничтожении пяти БПЛА, затем одного, трех и десяти дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку, уничтожив в столичном регионе 19 беспилотников противника.
maxsaf: В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Об
Прикольная украинская нация, это как бы мы казахи сейчас радовались тут, как бомбят мирную Алмату или Астану с мирными жителями и хлопали в ладошки.. Им нужна война, до последнего украинца в Украине.. Эх..
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
ТАСС уполномочен заявить: ВАШИНГТОН, 5 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной прямо сейчас - написал Трамп в Truth Social по итогам телефонного разговора.
Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил намерение развивать сотрудничество с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Он также добавил, что Анкара ценит усилия американской администрации в ее переговорном процессе с Ираном.
Мне как представителю русского мира совершенно глубоко наплевать, сколько там погибнет наших пацанов, пусть хоть десятками миллионов, зато мы уничтожим нацистов на Донбассе, освободим всех русских на Украине и не будем себе задавать наш вечный вопрос о том, где же мы были все эти восемь лет, когда нацисты убивали русских..
Отмечают, что обострился конфликт между ядерными державами, речь про Индию и Пакистан, имеются взаимные обстрелы артиллерией, нанесение ударов ВВС и.т.д. Президент США Д.Трамп вчера заявил, что считает позорными удары между Индией и Пакистаном. Д.Трамп: «Это позор. Мы только что узнали об этом, заходя в Овальный кабинет», — рассказал политик журналистам в Белом доме. Дональд Трамп также добавил, что надеется на «очень скорое» завершение конфликта между сторонами.
111: Мне как представителю русского мира совершенно глубоко наплевать, сколько там погибнет наших пацанов, пусть хоть десятками миллионов, зато мы уничтожим нацистов на Донбассе, освободим всех русских на Украине и не будем себе задавать наш вечный вопрос о том, где же мы были все эти восемь лет, когда нацисты убивали русских..
Да, вы представители русского мира - особой цивилизации альтернативной Западу и США. Ещё хранители настоящих духовных и моральных ценностей. Российские ток-шоу или наших сказочников, нострадамусов послушаешь, последние деградируют (Запад и США), загнивают и никаких жизненных ценностей, якобы у них нет .
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