Отправлено: - 14:29

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Мне как представителю русского мира совершенно глубоко наплевать, сколько там погибнет наших пацанов, пусть хоть десятками миллионов, зато мы уничтожим нацистов на Донбассе, освободим всех русских на Украине и не будем себе задавать наш вечный вопрос о том, где же мы были все эти восемь лет, когда нацисты убивали русских..

[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 15:38]

Цитата:Да, вы представители русского мира - особой цивилизации альтернативной Западу и США. Ещё хранители настоящих духовных и моральных ценностей. Российские ток-шоу или наших сказочников, нострадамусов послушаешь, последние деградируют (Запад и США), загнивают и никаких жизненных ценностей, якобы у них нет