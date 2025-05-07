Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана

Отправлено: - 10:59

Ну правильно!!! Нафига вкалывать, развиваться и превозмогать??! Баран решит все проблемы!!! Не исключаю что даже баран в этот момент думает "что за .....ы?" Хотя они не то чтобы, они просто, как бы это помягче сказать, спортсмены.