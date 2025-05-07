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≡ Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51684
Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 10:59
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Футбольный клуб "Атырау" попытался привлечь удачу необычным способом: перед матчем с шымкентским "Ордабасы". Все члены команды собрались перед домашней игрой и принесли в жертву барана в надежде переломить череду неудач в Казахстанской премьер-лиге.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1560
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 10:59
#1
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Ну правильно!!! Нафига вкалывать, развиваться и превозмогать??! Баран решит все проблемы!!! Не исключаю что даже баран в этот момент думает "что за .....ы?" Хотя они не то чтобы, они просто, как бы это помягче сказать, спортсмены.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3746
Re: Казахстанские футболисты принесли в жертву барана
Отправлено: 07.05.25 - 12:43
#2
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уже четверть 21 века прошло.. мракобесие процветает...
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