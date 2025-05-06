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[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 11:24]

Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!ТАСС уполномочен заявить: ВАШИНГТОН, 5 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной прямо сейчас - написал Трамп в Truth Social по итогам телефонного разговора.Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил намерение развивать сотрудничество с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Он также добавил, что Анкара ценит усилия американской администрации в ее переговорном процессе с Ираном.Подробнее здесь: