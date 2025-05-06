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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 10:14
#6106
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Цитата:
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая

Да никто не будет бить по Москве
Зеленский пугнул а у гостей путина уже коленки затряслись
Это показывает то что не верят они путину то что он может их защитить у себя же в столице на таком широкомасштабном мероприятии
Все видели как Россия готовится к чему либо
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 10:32
#6107
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Цитата:
abaika95:
Да никто не будет бить по Москве


Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что дроны направлялись к Москве с разных направлений. Налеты проходили несколькими волнами, сперва сообщалось об уничтожении пяти БПЛА, затем одного, трех и десяти дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили атаку, уничтожив в столичном регионе 19 беспилотников противника.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18086
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 10:51
#6108
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Цитата:
maxsaf:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Он уже из будущего про 9 мая пишет?
Нефигасе до чего технологии дошли
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44462
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 15:15
#6109
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Что там еще з Украины?
Что то до новостей еще не дошел..
Где профи по Украине и России?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44462
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 15:31
#6110
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Цитата:
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Об

Прикольная украинская нация, это как бы мы казахи сейчас радовались тут, как бомбят мирную Алмату или Астану с мирными жителями и хлопали в ладошки..
Им нужна война, до последнего украинца в Украине..
Эх..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 17:54
#6111
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Цитата:
111:
как бы мы казахи сейчас

Гога посмеётся с твоих переобуваний :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44462
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 18:06
#6112
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Цитата:
maxsaf:
Гога посмеётся с твоих переобуваний

Чего там смеяться то?
Мы живем в Казахстане и все казахи тут для остального мира.
А ты мелковато как то плаваешь..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 18:13
#6113
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Денег говорите в бюджете нет??
Вон, по Парковой куча людей подметают возле бордюров, а следом мажут те бордюры известью. Ну таким "нужным" делом заняты!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44462
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 21:15
#6114
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Почему же почему же дождик капает по лужам.
Как на улице погода, можно ходить?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 09:53
#6115
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Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

ТАСС уполномочен заявить: ВАШИНГТОН, 5 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен координировать усилия по урегулированию конфликта на Украине со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной прямо сейчас - написал Трамп в Truth Social по итогам телефонного разговора.

Ранее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонного разговора Эрдоган выразил намерение развивать сотрудничество с США во многих областях, особенно в оборонной промышленности. Он также добавил, что Анкара ценит усилия американской администрации в ее переговорном процессе с Ираном.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 11:24]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6950
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.05.25 - 10:17
#6116
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Тут сказочники, насмотревшись пропаганды говорили, что вот-вот Д.Трамп сольётся, прогнозы не оправдались, не сдулся и не слился. Будем далее наблюдать за развитием событий.

Сами отдельные российские военкоры говорят, что украинские и западные спец. службы нас переиграли, потери большие, мясные штурмы, поборы, репрессии и.т.д. продолжаются.




[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2025 - 12:12]
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