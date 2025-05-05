Костанайцы проводили земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
Он пройдет в Астане 7 мая, в День защитника Отечества. В качестве почетных гостей в нем будут участвовать Касымхан Алдабергенов и Леонид Дячков. Сегодня, 5 мая, они отправились в столицу. Читать новость>>
Vit: Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах. Ну ладно. Это все Потом.
.....фирма где я работаю в данный момент находится на территории филиала лагеря Бухенвальд там во время ВОВ военопленные ремонтировали паровозы...
Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты». В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».
родом из Шанхая2022: ..незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....
Ну, есть такое. Никто так и не намекнул на личное с ним знакомство, хотя город маленький, все друг друга знают, по идее. Шпион, как пить дать
maxsaf: Ну, есть такое. Никто так и не намекнул на личное с ним знакомство, хотя город маленький, все друг друга знают, по идее. Шпион, как пить дать
....скажу тебе точно не наш не шанхаиский,думаю с КСК из арбузятника там есть такой район,его прозвали так потому что в сезон арбузов возли бачков всегда валялись корки от арбузов бачков не хватало под пищевые продукты....
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