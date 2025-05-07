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≡ Посевная началась раньше обычного в некоторых районах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51682
Посевная началась раньше обычного в некоторых районах Костанайской области
Отправлено: 07.05.25 - 07:07
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По данным управления сельского хозяйства, сельхозпредприятия выборочно приступили к севу масличных, зерновых культур, в том числе пшеницы. На сегодня, 6 мая, засеяны первые 43 тысячи гектаров.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8027
Посевная началась раньше обычного в некоторых районах Костанайской области
Отправлено: 07.05.25 - 07:07
#1
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Цитата:///мы пришли к решению начать сев раньше.///

Даниленко - всего лишь зоотехник по образованию: - есть риски что ранние посевы пшеницы сгорят до массовых июльских дождей, впрочем погода в нашей зоне НЕПРЕДСКАЗУЕМА.

И фактор НЕХВАТКИ механизаторов тоже сейчас РЕШАЮЩИЙ- с такими площадями могут и не успеть засеять в оптимальные сроки- поэтому и рано, пока есть ВЛАГА ( самый ГЛАВНЫЙ и ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ фактор посевной) - начинают сеять.

Кто прав или неправ покажет осенью- Его Величество БУНКЕР.

[Исправлено: ACROS, 07.05.2025 - 08:10]
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