Re: Александр ОЛЕЙНИК: Это ты за прошлогодний снег платил, или...

Отправлено: - 21:32

.....вы Александр и все жители города Рудного должны простить и понять время теперече трудное ССГПО работает не на полную мощность,от его производства большая часть уходят так сказать инвесторам хозяевам они как ни как его на" ноги подняли",да и сакции ввели против ММК цементный завод если работает то не на полную мощь,а где деньги брать выход есть население,мне помнится покойная моя бабушка расказывала при одном правители в соц .время брали налог за курицу,да за всё домашнее хозяйство......