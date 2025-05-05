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Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51681
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
Он пройдет в Астане 7 мая, в День защитника Отечества. В качестве почетных гостей в нем будут участвовать Касымхан Алдабергенов и Леонид Дячков. Сегодня, 5 мая, они отправились в столицу.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16523
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
Цитата:
Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах.
Ну ладно. Это все Потом.
Леониду Дячкову подростком довелось узнать ужасы пребывания в концентрационном лагере — он был узником Освенцима. Сумел сбежать.
Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах.
Ну ладно. Это все Потом.
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 06.05.25 - 01:19
Цитата:
.....фирма где я работаю в данный момент находится на территории филиала лагеря Бухенвальд там во время ВОВ военопленные ремонтировали паровозы...
Vit:
Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах. Ну ладно. Это все Потом.
Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах. Ну ладно. Это все Потом.
.....фирма где я работаю в данный момент находится на территории филиала лагеря Бухенвальд там во время ВОВ военопленные ремонтировали паровозы...
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 06.05.25 - 01:23
Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты». В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 06.05.25 - 01:25
Цитата:
А почему он был засекречен?
родом из Шанхая2022:
Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева
Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева
А почему он был засекречен?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18086
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 06.05.25 - 10:11
Цитата:
Потомучто пленного убил
Такое не шибко поощрялось
Поэтому наградить наградили но сам случай засекретили,просто формальность про которую видимо забыли потом архивисты и только сейчас достали документы
maxsaf:
А почему он был засекречен?
А почему он был засекречен?
Потомучто пленного убил
Такое не шибко поощрялось
Поэтому наградить наградили но сам случай засекретили,просто формальность про которую видимо забыли потом архивисты и только сейчас достали документы
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 06.05.25 - 21:17
Цитата:
....незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....
maxsaf:
А почему он был засекречен?
А почему он был засекречен?
....незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 06.05.25 - 21:25
Цитата:
Ну, есть такое. Никто так и не намекнул на личное с ним знакомство, хотя город маленький, все друг друга знают, по идее. Шпион, как пить дать
родом из Шанхая2022:
..незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....
..незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....
Ну, есть такое. Никто так и не намекнул на личное с ним знакомство, хотя город маленький, все друг друга знают, по идее. Шпион, как пить дать
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