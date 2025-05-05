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≡ Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51681
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
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Он пройдет в Астане 7 мая, в День защитника Отечества. В качестве почетных гостей в нем будут участвовать Касымхан Алдабергенов и Леонид Дячков. Сегодня, 5 мая, они отправились в столицу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16523
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
#1
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Цитата:
Леониду Дячкову подростком довелось узнать ужасы пребывания в концентрационном лагере — он был узником Освенцима. Сумел сбежать.


Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах.

Ну ладно. Это все Потом.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1954
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 06.05.25 - 01:19
#2
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Цитата:
Vit:
Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах. Ну ладно. Это все Потом.

.....фирма где я работаю в данный момент находится на территории филиала лагеря Бухенвальд там во время ВОВ военопленные ремонтировали паровозы...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1954
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 06.05.25 - 01:23
#3
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Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях под северо-западнее Еглиевца в Польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года, передают «Аргументы и Факты». В наградном листе отмечено, что Кемель Токаев первым ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых немецких солдат, взял одного в плен и, несмотря на ранение в ногу, сумел добраться до своих, по пути ликвидировав пленного. Ранее на портале «Подвиг народа» был опубликован только один документ о награждении Токаева медалью «За отвагу».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 06.05.25 - 01:25
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева

А почему он был засекречен?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18086
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 06.05.25 - 10:11
#5
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Цитата:
maxsaf:
А почему он был засекречен?

Потомучто пленного убил
Такое не шибко поощрялось
Поэтому наградить наградили но сам случай засекретили,просто формальность про которую видимо забыли потом архивисты и только сейчас достали документы
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1954
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 06.05.25 - 21:17
#6
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Цитата:
maxsaf:
А почему он был засекречен?

....незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 06.05.25 - 21:25
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..незнаю.... Абайка лучше знает,у него доступ ведать имеется к архивам РФ.....у меня смутные сомнения,квартира в РФ доступ к архивам не засланный ли он казачёк?маскируется под Жана Казахстан....

Ну, есть такое. Никто так и не намекнул на личное с ним знакомство, хотя город маленький, все друг друга знают, по идее. Шпион, как пить дать :lol:
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