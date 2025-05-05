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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 20:15
#7151
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Цитата:
111:
Называл я их не по уровню заработка.

Не ври, ты именно уровень заработка и имело ввиду.

Цитата:

Поправку разъяснил депутат и председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Серик Акылбай: "Сословная рознь исходит из социального положения. Есть малоимущие, есть богатые, есть очень богатые. Под сословием имеются в виду эти положения. Когда люди хотят расшатать социальную стабильность в обществе, ссылаясь на чье-то богатство или чью-то бедность - это разжигает вражду
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 20:33
#7152
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Цитата:
maxsaf:
Серик Акылбай: "

И именно поэтому почти 8 тысяч не местных отщепенцев или может по твоему добрых и порядочных людей выкинули с территории Казахстана в 2024м году?

[Исправлено: 111, 05.05.2025 - 21:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 23:45
#7153
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В комментарии в резкой форме говорится о людях, которые не в состоянии заработать на жизнь


К этой категории можно отнести к примеру, инвалидов. Почему вы это покрываете?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 23:49
#7154
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Цитата:
maxsaf:
К этой категории можно отнести к примеру, инвалидов. Почему вы это покрываете?

Так и видится мне картина, Казахстан в 2024м году выдворил 8! тысяч инвалидов нарушителей казахстанского законодательства, которые работают на стройках и на предприятиях незаконно!!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2601
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.05.25 - 11:47
#7155
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Цитата:
maxsaf:
К этой категории можно отнести к примеру, инвалидов. Почему вы это покрываете?

Где в указанном вами комментарии говорится именно об инвалидах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.05.25 - 13:02
#7156
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Здравствуйте, а почему этот комментарий удалили?


Я то в принциве процитировал нормальные слова, не ругательные от пользователя и спросил, почему идут на меня обвинения, вместо того, чтоб сперва разобраться, без оскорблений
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2601
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.05.25 - 13:31
#7157
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Цитата:
111:
Здравствуйте, а почему этот комментарий удалили?

Все комментарии были удалены за выяснение отношений, сопряженное с оскорблениями и обвинениями. Не надо так.
Отношения выясняйте в л/с. Но тоже без оскорблений, пожалуйста.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44461
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.05.25 - 14:16
#7158
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Отношения выясняйте в л/с.

В личке неинтересно.
Ну мне по крайней мере.
Интересно, всем так или нет.
Интересней на поле боя, не под ковровыми договоренностями.
Ну да ладно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27600
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.05.25 - 20:43
#7159
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Где в указанном вами комментарии говорится именно об инвалидах?

Нигде. Там говорится об "отребье, которое не может заработать денег на жизнь". Если это не разжигание по сословному признаку, то что тогда разжигание по сословному признаку?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2601
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.05.25 - 21:22
#7160
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Цитата:
maxsaf:
Если это не разжигание по сословному признаку, то что тогда разжигание по сословному признаку?

Четкого определения этому термину в законодательстве нет. Возможно, потому, что само слово "сословие" воспринимается как пережиток феодализма.
Я считаю, что в разжигании должен быть призыв к ненависти по отношению конкретной группе населения - богатым, чиновникам, представителям какой-либо профессии. В данном случае я этого не вижу. Отребьем может быть представитель любой социальной группы.
Если вы считаете иначе - подавайте в суд. Пусть юристы разбираются.
А на сайте спор по этому вопросу завершаем.
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