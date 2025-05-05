Отправлено: - 20:15

111:

Называл я их не по уровню заработка.



Поправку разъяснил депутат и председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Серик Акылбай: "Сословная рознь исходит из социального положения. Есть малоимущие, есть богатые, есть очень богатые. Под сословием имеются в виду эти положения. Когда люди хотят расшатать социальную стабильность в обществе, ссылаясь на чье-то богатство или чью-то бедность - это разжигает вражду

Цитата:Не ври, ты именно уровень заработка и имело ввиду.Цитата: