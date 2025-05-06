Отправлено: - 20:01

- С обвинениями не согласна, - говорит Елена ТЮТЮНИК. - У меня здесь в основном бродячие собаки с дач: кого-то бросили, кто-то болел. Есть и биркованные - уже прошедшие ОСВВ. Люди боятся, что их снова убьют, и мы забираем их ради безопасности. Мы делаем все, что можем. А в итоге - оказываемся виноватыми!