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«Зачем мне их убивать?!» - Трупы собак обнаружили в частном приюте в Костанайском районе. Что говорит его владелица?
«Зачем мне их убивать?!» - Трупы собак обнаружили в частном приюте в Костанайском районе. Что говорит его владелица?
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