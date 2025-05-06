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≡ «Зачем мне их убивать?!» - Трупы собак обнаружили в частном приюте в Костанайском районе. Что говорит его владелица?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51681
«Зачем мне их убивать?!» - Трупы собак обнаружили в частном приюте в Костанайском районе. Что говорит его владелица?
Отправлено: 06.05.25 - 20:01
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- С обвинениями не согласна, - говорит Елена ТЮТЮНИК. - У меня здесь в основном бродячие собаки с дач: кого-то бросили, кто-то болел. Есть и биркованные - уже прошедшие ОСВВ. Люди боятся, что их снова убьют, и мы забираем их ради безопасности. Мы делаем все, что можем. А в итоге - оказываемся виноватыми!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44460
Re: «Зачем мне их убивать?!» - Трупы собак обнаружили в частном...
Отправлено: 06.05.25 - 20:01
#1
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Хороший бизнес..
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