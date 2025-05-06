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≡ Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные казахстанцев – мажилисмен
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51681
Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные казахстанцев – мажилисмен
Отправлено: 06.05.25 - 18:03
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В Telegram появился бот, который выдает персональные данные казахстанцев из государственных информационных систем, включая ИИН, адреса, телефоны и сведения о членах семьи, заявил депутат мажилиса Мурат Абенов. Он отметил, что провел проверку и вбил фамилии действующего и бывшего министра цифровизации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27598
Re: Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные...
Отправлено: 06.05.25 - 18:03
#1
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Цитата:
Проект скорее всего управляется из РФ, так как там больше про российских граждан. 

Странный конечно вывод. На чем основан - не понятно.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1559
Re: Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные...
Отправлено: 06.05.25 - 18:16
#2
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Ну нааадо же!! Вот так неожиданность!!!
А просто остановить ход мыслей а-ля Бузова и посмотреть вокруг не, не наш профиль??? Ну чисто так чтоб не удивляться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44460
Re: Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные...
Отправлено: 06.05.25 - 18:30
#3
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Ну вот, номер откуда?
Моей Наташке звонили сегодня, хотя казалось бы, ее нигде нет
В конце можно ушки заткнуть, там вроде Наташка послала кого то..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44460
Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные казахстанцев – мажилисмен
Отправлено: 06.05.25 - 18:43
#4
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Вот перед этим, еще пару номеров на 9 начинаются, чей это код?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27598
Бот в Telegram бесплатно раздает персональные данные казахстанцев – мажилисмен
Отправлено: 06.05.25 - 19:44
#5
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Ссылочкой на бота никто не поделится?))
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