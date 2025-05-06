НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Каждое третье преступление» - Случаи интернет-мошенничества участились в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51679
«Каждое третье преступление» - Случаи интернет-мошенничества участились в Костанае
Отправлено: 06.05.25 - 09:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы проводили профилактическую работу в ЦОНе: пришла женщина, мы дали ей памятку, рассказали, как не стать жертвой мошенников, она сказала, что всё поняла. А позже снова пришла - заявила о мошенничестве на 3 млн тенге… - отмечает Булат ИМАНОВ. - Нас не слышат, не хотят понимать и не верят.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44456
Re: «Каждое третье преступление» - Случаи интернет-мошенничества...
Отправлено: 06.05.25 - 09:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, там невменяемые сами сидят, те, кого обманывают и ничего им не докажешь.
Как под гипнозом каким то..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1559
Re: «Каждое третье преступление» - Случаи интернет-мошенничества...
Отправлено: 06.05.25 - 13:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нас не слышат, не хотят понимать и не верят.

А что, должны что ли? Это ведомство в частности и государственные органы в целом за все годы методично нарабатывали (и продолжают) себе соответствующую "репутацию", так чего сокрушаться? Странно, казалось люди знали что делали.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16523
Re: «Каждое третье преступление» - Случаи интернет-мошенничества...
Отправлено: 06.05.25 - 17:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ж пенсионеры такие деньги берут. По 30лямов, по 90 лямов отстегивают мошенникам.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 117, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 116
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS