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- Мы проводили профилактическую работу в ЦОНе: пришла женщина, мы дали ей памятку, рассказали, как не стать жертвой мошенников, она сказала, что всё поняла. А позже снова пришла - заявила о мошенничестве на 3 млн тенге… - отмечает Булат ИМАНОВ. - Нас не слышат, не хотят понимать и не верят.